Derk Jan Spakman: motor-ingenieur bij Bugatti

Een autogek die al sinds 2000 bij Bugatti werkzaam is.

Dit is het eerste artikel uit een serie specials, waarbij we spreken met Nederlanders die werken bij grote/bekende internationale automerken. De betreffende personen vertellen ons welke opleiding ze hebben gedaan en hoe ze bij de diverse merken terecht zijn gekomen.

– Wat is je naam en huidige functie?

Mijn naam is Derk Jan Spakman, ik werk als ingenieur bij Bugatti en ben verantwoordelijk voor motortests en koeling.

– Waar heb je hiervoor gewerkt en hoe kreeg je je huidige baan?

Ik ben begonnen bij een automotive engineering-services provider voor motorenontwikkeling. Sinds het jaar 2000 ben ik in het Bugatti W16-project werkzaam, waar ik in 2002 als resident engineer de kans kreeg om als vaste medewerker voor Bugatti te werken. Dit heb ik natuurlijk met beide handen aangenomen.

– Welke studies/scholen heb je gedaan?

Ik heb aan de HTS-Autotechniek gestudeerd (tegenwoordig deel van de HAN). Dit is een hele goede opleiding en een eerste stap in de richting van de automobiel industrie.

– Welk advies zou je geven aan mensen die hetzelfde willen doen?

Ten eerste moet je voor dit soort werk met heel je hart een autogek zijn. Ten tweede moet je alles met een hoop passie doen en natuurlijk nooit opgeven! Vanuit mijn ervaring kan ik één advies geven, als Engels en/of Duits niet je moedertaal is, dan is het raadzaam deze talen te leren. Want als je in de ontwikkeling van de automobielindustrie wilt werken is dat absoluut een must.

– Wanneer begon je passie voor auto’s?

Mijn passie voor alles op 4 wielen begon al op een hele vroege leeftijd. Eerlijk gezegd kan ik me het zelf niet meer precies herinneren, maar verhalen uit mijn familie bevestigen dat het ongeveer vanaf mijn derde levensjaar allemaal is begonnen. Toen ik een jaar of 10 was, wist ik dat ik iets met auto’s wilde doen. Wat precies, ja dat kwam een paar jaar later nadat ik een artikel over de ontwikkeling van voertuigen las.

– Waar ben je het meest trots op?

In het bijzonder ben ik heel erg trots op ons teamwork. We zijn een kleine groep die aan deze bijzondere auto mogen werken. Persoonlijk gezien, ben ik natuurlijk heel trots op onze W16-motor en de prestaties daarvan in de auto.