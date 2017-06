Deze zeldzame Benz is alleen voor mannen

En dat zeggen we niet snel over een SLK...

Het is 1998. De R170 SLK was een geweldige hit. Niet zo zeer onder de journalisten, die zijn er niet zo heel erg happig op. Met name omdat de rijeigenschappen niet echt denderend waren en de motoren prima maar zeker niet bijzonder. Dat zou pas opgelost worden na de facelift, waarbij de SLK twee zescilinders erbij kreeg in de vorm van de SLK 320 en de SLK 32 AMG).

Gelukkig kan men altijd rekenen op de wonderen van de heren van Brabus. Er waren diverse tuning kitjes te krijgen voor de 230 Kompressor (afbeelding boven), waardoor je dik 250 pk tot je beschikking had. Niet verkeerd. Maar voor de ware liefhebber was Brabus met een wel héél prestigieus project bezig. Brabus haalde de complete aandrijflijn uit de SLK. Motor, bak, assen: alles. In plaats hiervan kwam er een speciale custom built V8 van maar liefst 6,5 liter in te liggen, met de transmissie en het diff van de SL600. het blok werd zo ver mogelijk naar midden verplaatst, waardoor de accu van motorruimte naar achterbak ging. Resultaat was de sterkste SLK ooit, maar liefst 450pk en een koppel van veel, heel erg veel. Oh, en mochten de heren van Audi (S1), Subaru (WRX STI) of Volkswagen (Golf R) meelezen: als een 6.5 V8 het afkan met twee uitlaatjes, heeft een vierpittertje die vier stortkokers absoluut niet nodig.

De prestaties waren bovengemiddeld, zoals je al had verwacht. De SLK ging van 0-100 in minder dan 5 seconden en de topsnelheid was 250. Op papier, althans. Waarschijnlijk een verzekeringsdingetje, want alle 6.5’s hadden geen begrenzer en konden met gemak de 300 km/h halen. Meer dan prima. Met die cijfers kon je destijds je een 456M GT zoek rijden, en tenzij er ‘turbo’ achterop een 911 stond, kon je die ook achter je houden. Sterker nog, op de AutoBahn kon je ze nog lang pesten. En dat in een veredelde kappersauto.

Wat deze Brabus extra leuk maakt, is dat Brabus destijds enigszins subtiel te werk ging. Alle extra luchtinlaten zijn functioneel, evenals de verbreding en de verlaging. Je zag er wel aan dat ie iets onder handen genomen is, maar echt heel dik lag het er niet op. Behalve in het interieur. Daar kon je je kiezen tussen felrood, smurfblauw of vanillegeel. Het blijven Duitsers…

Ze zijn helaas nogal zeldzaam, er zijn twee stuks met het stuur rechts gebouwd, waarvan eentje al gecrasht schijnt te zijn. Met het stuur links zijn er meer te krijgen, maar veel is het niet: 12 stuks. Mocht je er eentje tegen komen zijn de prijzen niet mals, waarschijnlijk. Maar je kan ook zoeken naar een voorraad exemplaar van de R172 SLK55 AMG voor min of meer hetzelfde geld. Wel even een setje Monoblocks bij Brabus er bij bestellen.