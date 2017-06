Kleuter Vettel mogelijk alsnog zwaarder bestraft

De strapatsen van Seb in Bakoe krijgen alsnog een staartje.

Vrijwel de gehele AB-redactie kon niet bevatten dat Vettel ervan af kwam met een simpele stop-and-go penalty nadat hij moedwillig de auto van concullega Lewis Hamilton een beuk(je) verkocht. De Duitser heeft nu mogelijk alsnog een probleem aan z’n fiets hangen, want volgens Auto Motor und Sport kan het zomaar zo zijn dat Vettel zich tegenover de FIA mag verantwoorden voor z’n acties.

Een en ander ligt in het verlengde van de opstelling die Vettel vorig jaar tijdens de GP van Mexico koos. Toen kreeg wedstrijdleider Charlie Whiting een verbale veeg uit de pan over de boordradio, waarvan iedere kijker kon meegenieten.

Daarbij komt dat FIA-baas Jean Todt in de gloriejaren van Michael Schumacher de teambaas van Ferrari was. De iets oudere lezer kan zich nog herinneren dat Der Rekordmeister in het verleden op de vingers werd getikt vanwege zijn “assertieve” rijstijl. Zo mocht Schumi al z’n punten inleveren toen hij Villeneuve (grote vriend!) in Jerez ’97 van de baan beukte. Todt zou zich eraan ergeren dat Vettel er nu met een fopstrafje vanaf komt.

De kans zit er dus in dat Vettel zich tegenover het World Motorsport Council in Parijs mag verantwoorden en dat zijn kinderachtige actie alsnog een (passende?) stevigere straf krijgt. To be continued!