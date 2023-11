Deze 1.000 pk sterke Huracán is verrassend subtiel

Hoe is deze flink bespoilerde Lamborghini Huracán in hemelsnaam ‘subtiel’? Dat leggen we uit.

Het is nog ‘maar’ 17 jaar geleden dat de wereld met open mond keek naar de 1.001 pk sterke Bugatti Veyron. En nu kijken we naar een auto die een fractie van de Veyron kost, 1.090 pk heeft en enorm veel aerodynamische onderdelen heeft. En dat noemen we dan subtiel. Laten we het uitleggen.

Zyrus

Deze Lamborghini Huracán is namelijk een product van Zyrus Engineering. Dit Noorse bedrijf is één van de breinen achter de Super Trofeo-serie van Lamborghini. Al sinds 2019 zijn zij onafhankelijk van Lamborghini bezig om de Huracán zo knotsgek mogelijk te maken. De Zyrus LP1200 is een 1.200 pk sterke Huracán met een uiterlijk waardoor je denkt dat ze gewoon een nummerbord op de Super Trofeo-versie hebben geplakt. Wat in zekere mate ook wel zo is.

LP1020 Stimolante

En als dat je benchmark is, dan is de nieuwste versie van de Lamborghini Huracán door Zyrus genaamd LP1020 Stimolante aardig subtiel. Het is met deze versie wat duidelijker dat hij op basis van een Lamborghini Huracán-straatauto gebouwd is. We zijn wel eerlijk over het feit dat het verder bepaald geen subtiele auto is. Een Lamborghini Huracán is al niet echt subtiel en het spoilerwerk van Zyrus maakt het niet subtieler.

Specs

Laten we even wat specs erin gooien. De 5.2 liter V10 is voorzien van twee turbo’s. In het geval van de Zyrus LP1020 Stimolante is dat goed voor 1.090 pk. Als je dat een beetje gevaarlijk vindt voor dagelijks gebruik, kan je het vermogen middels de rijmodi beperken. Strada geeft je 700 pk, Sport geeft je 850 pk en het is de circuitmodus Corsa die je de volle 1.090 geeft, maar dan moet je wel een pincode invoeren. Een beetje zoals de ’topsnelheidsleutel’ van de Bugatti Veyron.

Circuit

De topsnelheid van de Zyrus LP1020 Stimolante is ‘slechts’ 347 km/u, wat met meer dan 1.090 pk tegen lijkt te vallen. Dat is dan ook niet het doel van de LP1020. De aerodynamische onderdelen, de grote spoiler en de meeste toevoegingen aan het exterieur zijn om bochtenwerk te stimoleren. Ook de Öhlins-veren zijn vooral ingesteld op bochten.

Garantie

Zyrus is zeker van hun zaak over de LP1020 Stimolante. Je krijgt namelijk gewoon garantie op deze 1.100 pk sterke Huracán! 3 jaar en met 20.000 kilometer op de klok en dat omvat ook circuitkilometers. De auto is dan ook goedgekeurd voor de Euro 6-norm en de geldende geluidsnormen. Oh ja, en je wordt bij aankoop uitgenodigd om langs te gaan bij het Rudskogen Motorsenter in Noorwegen met een ingenieur en coureur van Zyrus om kennis te maken met de bak power die je in huis haalt.

Wat het gaat kosten? Dat moet je Zyrus zelf even vragen bij serieuze interesse.