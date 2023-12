Porsche restomod van Walter Röhrl is ultiem kerstcadeau

Een Porsche restomod van Walter Röhrl is niet te versmaden op deze schitterende kerstdag.

Je kan zeggen wat je wil, maar niet dat er niet voldoende bedrijven zijn die zich bezighouden met het maken van Porsche restomods. In veel gevallen denken we dat Singer de eerste was die dit deed, alhoewel Paul Stephens, Ruf en DP Engineering eerder waren met het aanpakken van Porsches.

We zeggen overigens wel restomod, maar eigenlijk betreffen de meeste voorbeelden restomods en retromods tegelijkertijd. In de meeste gevallen gebruikt men een Porsche 964 (uit de jaren ’90), laat deze er anders uitzien (als een 911 uit de jaren ’60) en geeft ‘m moderne techniek (uit de jaren ’10).

Röhrl Roadster

In veel gevallen lijken de projecten behoorlijk op elkaar, maar deze 356 3000 RR is een ander beestje. De basis van de auto is namelijk geen 911, maar een 356 B. Deze generatie was verkrijgbaar met vermogens van 60 tot zo’n 90 pk, de allersterkste 356 (de 2000 GS Carrera, alleen als Coupé) kwam niet verder dan 130 pk. De 356 3000 RR heeft meer, veel meer power dan dat.

Het idee kwam van een Oostenrijkse luchtvaartingenieur die met het project begon. Toen hij overleed nam Rafael Diez het stokje over en ging hij ermee aan de slag. Bijzonder is de motor. Ditmaal geen atmosferisch hoogtoerig geval, maar een 3.0 turbomotor. Wel luchtgekoeld, gelukkig!

Het is de 3.0 zescilinder boxer uit de 930 Turbo. Deze is standaard goed voor 260 pk, maar voor de gelegenheid opgevoerd (middels een grote turbocompressor) naar 310 pk. Dat klinkt als niet te veel vermogen, maar vergeet niet dat turboblokken vroeger nog leuk waren: met turbogat!

Lichtgewicht Porsche restomod voor Walter Röhrl

Oh, en het gewicht. Want het apparaat weegt slechts 1.100 kg, waarschijnlijk met de bijzonder slanke Rohrl aan boord. Wel bijzonder is dat transmissie een handgeschakelde vijfbak is, niet de vierbak die de 911 Turbo jarenlang heeft gehad. Ook het chassis, stijfheid en de remmen zijn aangepast op het hogere prestatiepotentieel.

Het mooie is dat dat het niet geval is met het uiterlijk. De 356 3000 RR (die RR staat voor Röhlr Roadster) ziet er dikker uit dan standaard, maar voor 99% van de mensen is het gewoon ‘een oude Porsche’, alleen de kenner zal aan de details zien dat het iets heel bijzonders is.

Mocht je ook zo’n 356 3000 RR willen (dat begrijpen wij volkomen), hebben we slecht nieuws: het blijft bij dit ene exemplaar.

Enfin, check de video en wat Walter er zelf van vindt:

Via: Röhrle Mobility

