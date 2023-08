Deze ga je niet geloven; Een koe likt een auto kapot, 10.000 euro schade…

En het mooie is, het is ook nog eens echt waar. Een koe likt een auto kapot en veroorzaakt 10.000 euro schade.

Het is komkommertijd, dat merken we iedere dag. Het keiharde nieuws is met de makers mee op vakantie en derhalve moeten wij ons behelpen met de kruimels. Klinkt als een zware periode, maar niets is minder waar.

Want juist hierdoor komen nu de nieuwsberichten aan bod die je anders zou laten liggen omdat ze niet groot genoeg zouden zijn. Zoals dit bericht. Waarin een koe een auto kapot heeft gelikt en voor 10.000 euro schade heeft aangericht. En nu wil jij natuurlijk weten hoe dit is gekomen. Ga zitten, we vertellen het.

Koe likt auto kapot, 10.000 euro schade

Het gaat hier over een Duitser die een stukje ging wandelen in de bergen bij het Spitzingmeer in Beieren. Zijn auto parkeerde hij bij het hotel waar hij verbleef. Tot zover niks geks. Maar toen de man terugkwam, was zijn auto helemaal gesloopt.

Er zaten allemaal krassen op, het kwijl droop eraf en ook zijn ruitenwissers hingen op half 7. Na grondig onderzoek kwam de man erachter dat de dader een koe geweest moest zijn die aan zijn auto had gelikt.

Hoe hij dat wist? Door de talloze koeienvlaaien die op en om de auto lagen. Overigens was de auto van deze wandelaar niet de enige die kapot was, er waren nog 4 auto’s kapot gelikt door de koe.

De boze wandelaar stelt nu het hotel aansprakelijk voor de geleden schade, die volgens hem zo’n 10.000 euro bedraagt. De eigenaar van het hotel zegt op zijn beurt dat de wandelaar had kunnen weten dat er daar koeien rondlopen en dat die soms aan auto’s likken.

De rechter ging daar niet helemaal in mee en veroordeelde de hoteleigenaar tot het betalen van 60% van de schade. De rest zal wel verzekeringswerk worden.

En als laatste, jij wil natuurlijk weten waarom de koe aan de auto likte? Dat zal ik je vertellen. Op de lak van auto’s zit vaak een zoutlaagje, dat door de regen en de atmosfeer achterblijft. Koeien -en paarden, giraffen, moeflons en gnoe’s ook- vinden dat lekker en likken het er graag af.

Weet je dat ook weer!

Fotocredit: Een ezel in India, maar dat was de enige foto van een hoefdier zonder copyright, want zelf gemaakt… Doe het er maar mee.