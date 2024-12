Deze 10 toffe racegames komen uit in 2025

Stel je verlanglijstje maar alvast op met deze racegames die in 2025 in de winkels komen.

We weten dat verschillende racespellen een update krijgen. Zo komt komend jaar F1 25 en NASCAR 25, maar ook Le Mans Ultimate krijgt een update met de nieuwe auto’s. Gelukkig is er voor autoliefhebbers meer keuze uit nieuwe racegames in 2025.

Sterker nog, als we alle nieuwe games moeten opsommen, wordt dit artikel te lang voor jouw aandacht. Vandaar dat we een top 10 maken van de racegames die je mag verwachten in 2025. We pikken uit verschillende categorieën wat voorbeelden. Denk aan circuitracegames, maar ook spellen gericht op rallyrijden, driften en het betere beuk-en-sloop werk.

Assetto Corsa Evo

Modders, maak je klaar voor een nieuwe wereld om mee aan de slag te gaan. Gameontwikkelaar 505Games is druk bezig met een nieuwe racegame genaamd Assetto Corsa Evo. Natuurlijk zijn de beelden bijna niet van echt te onderscheiden, maar het nieuwe spel heeft ook een toffe unieke eigenschap. 1.600 vierkante kilometer rondom de Nürburgring is gescand en in het spel geladen. Daar kun je in een open wereld rondrijden en gebruik maken van tuners in de buurt. Geweldig!

Night Runners

Maak je F&F: Tokyo Drift fantasieën werkelijkheid in de fantastische game Night Runners. De makers opperde het idee om een PS2-achtige game te maken met daarin tunebakken uit de jaren ’90 die tegen elkaar straatracen. Een fundraiser bracht bijna een ton in het laadje. Met dat geld werd een gratis demoversie gelanceerd. Deze proefgame leverde veel lof op. Daarom willen de makers de volledige game in mei 2025 lanceren.

Over Jump Rally

Vroeger was bijna alles beter. Met die gedachte maakt Bonsai Rosso een nieuwe versie van een oud SEGA-spel. Over Jump Rally kwam uit in 1994. In veel speelhallen was deze rallygame te spelen. Nu maakt het spel een comeback dankzij de onofficiële 2025-versie van Bonsai Rosso. De ontwikkelaar wil Over Jump Rally na bouwen met de Unreal Engine 5 software. Oftewel, het spel (en de auto’s) van toen met de graphics en gevoel van nu.

Wreckfest 2

Klaar voor chaotisch racen? Wreckfest komt in 2025 terug met een nieuwe racegame. Track limits, een botsing veroorzaken of ander FIA-regeltjes komt hier niet van pas. Het idee is om domweg de concurrentie uit de race te rammen. Af en toe ook wel eens lekker. De makers beloven realistischere crashes, meer aanpasmogelijkheden en een nieuwe split-screen modus. Cool!

iRacing Arcade

We kunnen best stellen dat iRacing het summum is van de simracewereld. Het is niet voor niets dat Max Verstappen en zijn maatjes dit spel kiezen voor 24-uursraces. Nu storten de makers zich op een heel ander type racegame: een arcade-spelletje. Dat doet iRacing met de makers van Circuit Superstars waarvan je hierboven een screenshot ziet. We zijn heel benieuwd hoe dit gaat uitpakken.

JDM: Japanse Drift Master

Het screenshot hierboven belooft al veel goeds, toch? De makers beloven ook nog eens realistische fysica die zowel goed te voelen is met een controller als met een racesimulator. In een Japans getinte open wereld kun je honderden kilometers rond driften in gaaf Japans spul. Denk aan Impreza’s, GT-R’s en blijkbaar een RX-7.

Endurance Motorsport Series

Le Mans Ultimate krijgt er in 2025 een gewaagde concurrent bij. De makers van onder ander WRC Generations en Test Drive Unlimited werken nu aan een WEC/IMSA-racegame. Hierin moeten de Hypercars, LMP2’s en GT’s van de grote fabrikanten vertegenwoordigd zijn. Daarnaast zouden strategische keuzes minstens zo belangrijk zijn als je rijvaardigheden.

Project Motor Racing

Ken je GTRevival nog? De makers van deze gamereeks hebben er een andere developer bijgehaald om het spel nieuw leven in te blazen. Daar hoort ook een andere naam bij, namelijk Project Motor Racing. Voor wie het zich afvraagt: de auto hierboven is een Lister Storm GT. Met deze auto hebben de gamemakers getest op Silverstone om straks een zo realistisch mogelijk virtueel beeld van de auto te kunnen maken.

Wreckcreation

Nog maar een sloopgame om het af te leren? Wreckcreation doet zijn naam eer aan door ook wat aan het maakproces aan de speler over te laten. Je kunt in dit spel zelf Trackmania/Hot Wheels-achtige banen maken met loopings, kurkentrekkers en schansen. Het doel blijft wel hetzelfde: rijdt de concurrentie tot moes. Even geen zin om te bouwen? Dan kun je ook gewoon in een open wereld rijden.

Underground Garage

Spellen die beroepen als politieagent, vrachtwagen-of taxichauffeur simuleren, zijn er in overvloed. Underground Garage voegt daar wat baantjes aan toe: automonteur/tuner/straatracer. Dit spel laat je auto’s tot in de kleinste details tunen. Van het aanpassen van de stuurbekrachtigingspomp tot het bijhouden van de staat van je cilinderkoppen. Vervolgens kun je met je tune-bak in een open wereld rijden en een verhaallijn spelen.

Voor de oplettende lezer: we houden Forza Horizon 6 nog even buiten beschouwing. Het is namelijk nog niet helemaal duidelijk of de nieuwe Forza in 2025 of 2026 verschijnt. Mocht ie er niet komen, dan zijn er genoeg alternatieve racegames in 2025!