Deze unieke V70 R heeft niet vijf, maar zes cilinders

Deze V70 R ziet eruit als een standaard exemplaar, maar niet is minder waar.

De eerste generatie Volvo V70 R is (samen met de 850 T5-R natuurlijk) een iconische auto, met zijn baksteenvorm en vijfcilinder. Er wordt nu echter een exemplaar geveild dat net even anders is dan anders. Op de achterkant van deze auto prijkt namelijk een T6-badge.

Hoe zit dat? Dit is geen gevalletje badgetuning, want deze auto heeft daadwerkelijk een zescilinder. In 2015 is deze V70 R uit 1998 voorzien van een 3.0 T6 uit de V60 Polestar. Deze operatie werd uitgevoerd door KMS in Geldrop.

De 3.0 zes-in-lijn levert standaard al 304 pk, maar KMS heeft het blok ook nog wat gekieteld voor de gelegenheid. De T6 levert nu 362 pk. Dat is een serieuze upgrade ten opzichte van de 240 pk die deze V70 R standaard leverde.

Omdat het vermogen met 50% is toegenomen zijn er ook nog wat andere upgrades doorgevoerd. Zo is de versnellingsbak versterkt is de auto voorzien van Koni-schokdempers met Instrax-veren, Brembo-remmen afkomstig van Porsche, een grotere intercooler en een aangepast uitlaatsysteem. Dit is dus geen halfslachtig project geweest.

De auto heeft 204.387 km op de klok staan, wat voor een V70 eigenlijk nog ‘rookie numbers’ zijn. Vergeet ook niet dat de motor een stuk nieuwer is en dat de versnellingsbak gereviseerd is. Die hebben er beide nog maar 30.000 km op zitten.

Lijkt een klassieke V70 R met een moderne zescilinder je wel wat? Goed nieuws: de auto wordt momenteel geveild via The Collectables. Je kunt nog tot en met maandagavond 20.30 meebieden.