Peperdure Ferrari 250 GT SWB op Nederlands kenteken gekomen

Naast drie andere klassiekers waarvan de prijs ruim boven een miljoen euro ligt.

In oktober verschenen bijna 300 klassiekers op een nieuw Nederlands kenteken. Ook nu zaten er zeer bijzondere exemplaren tussen, inclusief wat auto’s die je ook in de categorie ‘dure kunst’ kan plaatsen. Kunst op wielen, met prijzen waar je u tegen zegt. We beginnen maar direct met de duurste van allemaal.

Ferrari 250 GT SWB

Als er in het RDW-register een Ferrari ‘250 GT’ verschijnt, dan is de volgende vraag altijd om welk type het nu precies gaat. Betreft het een relatief goedkope 250 GT/E 2+2 of zal het dan toch een verrassing zijn in de vorm van bijvoorbeeld een 250 GT SWB? En in het laatste geval moet er een vervolgvraag komen: is het een echte, of gaat het om een recreation, reconstruction, replica of hoe je het dan ook moet noemen?

Foto: Gullwing Motor Cars

Je raadt het al, deze situatie deed zich dus voor in november, toen een Ferrari 250 GT uit 1962 werd geregistreerd. Een onderzoekje volgde en het bleek inderdaad te gaan om een 250 GT SWB. En ja, het is zelfs een echte!

Van de Ferrari 250 GT SWB Berlinetta werden in de begin jaren ’60 zo’n 158 stuks gebouwd. Daarvan werden 88 stuks voorzien van een stalen carrosserie, terwijl de rest een lichtere aluminium (‘alloy’) versie kregen. De auto die in november op Nederlands kenteken is gekomen, is de 46ste van de genoemde 88 stalen versies.

Foto: Gullwing Motor Cars

De geschiedenis van dit exemplaar begint met een leuk verhaaltje. De Amerikaanse Doris Blackwood, toen op een leeftijd van begin 60, was op reis in Europa en bracht in 1961 een bezoekje aan de Autoshow van Parijs. Zij en haar man James hadden al een Aston Martin en een 300 SL gehad en als echt autoliefhebster besloot ze ter plekke de 250 GT SWB die daar stond te kopen. Het idee was om de auto tien dagen later in Maranello op te halen, maar daar aangekomen bleek de auto al verkocht te zijn aan iemand anders. Ze was duidelijk zeer ontevreden en stond erop om ‘il Commendatore’ Enzo Ferrari te spreken. Dat lukte en hij beloofde dat de eerstvolgende 250 GT SWB voor haar was. En zo kwam ze in februari 1962 terug naar Maranello om haar auto op te halen en om deze vervolgens mee te nemen op een rondrit door Europa.

In 1978, toen haar gezondheid te veel achteruit was gegaan, werd de auto verkocht. De auto verbleef een tijdje in Zweden, maar keerde daarna terug naar de Verenigde Staten waar de auto flink gerestaureerd werd. In 2014 verscheen de auto op een veiling tijdens het Pebble Beach evenement, maar een bod van 10 miljoen euro was niet voldoende voor de verkoop. Twee dagen later werd de auto alsnog verkocht.

Nu, 10 jaar later, kunnen we deze 250 GT SWB verwelkomen op een Nederlands kenteken. Daarmee staat de teller voor dit iconische model op zes stuks.

Mercedes Type 122 Indianapolis

Foto: RM Sotheby’s

Als de RDW een auto omschrijft als een ‘Daimler Benz Mercedes Indianapolis’, dan gaat er natuurlijk wel een alarmpje af. We mogen hierbij even de naam ‘Benz’ negeren, want eigenlijk is die in deze context niet correct. We gaan namelijk terug naar 1923, toen Mercedes een merk was dat gevoerd werd door het bedrijf Daimler Motoren Gesellschaft (DMG). Het stond volledig los van het merk Benz dat gebruikt werd door de firma Benz & Cie, natuurlijk bekend als de allereerste autofabrikant ter wereld en opgericht door Carl Benz. Pas in 1926, toen Daimler Motoren Gesellschaft en Benz & Cie samengingen, ontstond de bedrijfsnaam Daimler-Benz, met als merknaam Mercedes-Benz.

Daimler was zich in die tijd bewust van de groeiende Amerikaanse automarkt en besloot om met vier auto’s deel te nemen aan de legendarische Indianapolis 500, waarbij het team onder leiding stond van Ferdinand Porsche. De auto’s waren uitgerust met een indrukwekkende 2 liter motor met supercharger die ontworpen was door Paul Daimler, z’n laatste meesterwerk voordat hij DMG verliet.

Foto: RM Sotheby’s

De auto die in november op Nederlands kenteken is gekomen, was oorspronkelijk bedoeld als reserveauto voor deze race. Tijdens de kwalificatie op zaterdag ging het echter mis bij Max Sailer, de hoofdingenieur en tevens de eerste coureur van het team, waardoor zijn auto beschadigd raakte. De reserveauto werd ingezet met zijn neefje Karl Sailer achter het stuur om de kwalificatie af te maken. Bij de race zaten Max en Karl opnieuw achter het stuur en uiteindelijk werden ze achtste, de hoogste notering voor Mercedes en zelfs voor alle Europese merken die deelnamen.

De auto bleef na de race ruim 50 jaar in de Verenigde Staten voordat ze in 1978 onderdeel werd van de collectie van Yoshiyuki Hayashi in Japan. In 1996 kwam de auto, nadat deze nog kort eigendom was van Bernie Ecclestone, in handen van Dieter Aumann in Duitsland. Zijn collectie is recent door RM Sotheby’s geveild in München en daar bracht deze bijzondere Mercedes een indrukwekkend bedrag op van € 3.605.000, waarna de auto dus op Nederlandse platen is gezet.

Mercedes-Benz 300 SL Roadster

Bij de zoektocht naar interessante klassiekers die op kenteken zijn gekomen, moet je niet alleen kijken naar nieuwe kentekens, maar ook naar oude. Zo was er in november een Mercedes-Benz 300 SL Roadster die haar oude kenteken terugkreeg, eentje uit 1959!

Het gaat om een exemplaar dat nieuw in Nederland geleverd werd en dat in 1960 deelnam aan de beroemde Tulpenrallye, toen onderdeel van het Europees Rally Kampioenschap. Achter het stuur zat Hans Tak, de winnaar van de editie van 1955, en samen met navigator R.S. de Boer haalde hij de 13e plek in een zware rally van 3.700 kilometer, van Noordwijk naar Monaco en weer terug.

De verdere geschiedenis is onbekend, maar het is in ieder geval mooi dat deze bijzondere Mercedes weer terug is in Nederland en zelfs is uitgerust met de originele platen.

Alfa Romeo 6C 1750 Gran Sport Spider Zagato

Foto: RM Sotheby’s

Met enige regelmaat verschijnen er mooie klassieke Alfa Romeo’s op Nederlands kenteken. In dit geval gaat het om eentje die mogelijk niet lang van deze blauwe platen gebruik zal maken: het betreft een exemplaar dat begin 2025 geveild zal worden bij RM Sotheby’s in Parijs, waarbij de verwachte opbrengst tussen de €2.250.000 en €2.750.000 ligt.

Dat zijn heel veel centjes, maar vergeet niet dat de Alfa Romeo 6C 1750 een van de meest succesvolle auto’s van de jaren dertig was. De basis lag bij de Alfa Romeo P2 waarmee het wereldkampioenschap in 1925 werd gewonnen en die ontworpen was door Vittorio Jano. Hieruit werd de 6C 1500 ontwikkeld, verwijzend naar zes cilinders en (ongeveer) 1.500 cc. Vier jaar later werd de motor vergroot tot 1.752 cc en het zal geen verrassing zijn dat dit de 6C 1750 werd, die gepresenteerd werd op de Autosalon van Rome in 1929.

Van de 6C 1750 Gran Sport werden ongeveer 250 stuks gemaakt, meestal met een body van Zagato of Touring. Dankzij een supercharger werd er 102 pk uit het blok gehaald, wat een topsnelheid van 170 km/u mogelijk maakte. Hiermee was de Alfa bijna onverslaanbaar en zo werden bijvoorbeeld iconische races zoals de Mille Miglia en de Targa Florio gewonnen.

Alfa Romeo 6C 2500 Touring Convertible

Na de 6C 1750 werd de motor opnieuw verschillende keren vergroot. Zo ontstond de 6C 1900, de 6C 2300 en uiteindelijk de 6C 2500. Deze werd in 1938 geïntroduceerd, maar vanwege de oorlog werd de ontwikkeling tijdelijk stopgezet. Na de oorlog verschenen verschillende andere 6C 2500 modellen, totdat het model in 1952 werd opgevolgd door de Alfa Romeo 1900.

De auto die in november van een Nederlands kenteken werd voorzien, is een exemplaar uit het laatste jaar, 1952. Een convertible met een lichtgewicht carrosserie die gemaakt is door Touring en die onder de kap de krachtigere supersport motor heeft. Het model kreeg ook de bijnaam ‘Helvetia’, omdat alle exemplaren (en dat waren er niet zoveel) nieuw geleverd werden in Zwitserland. Recent stond de auto te koop in Duitsland met een prijskaartje van € 395.000.

Dit was een bijdrage van Edvar van Daalen

Lees ook de eerdere artikelen over de nieuwe modellen, de exoten en de buitenbeentjes die in november op kenteken zijn gezet!

Headerfoto: Gooding & Co