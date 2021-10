Boetes buitenlanders in Nederland: zo staat het ermee.

Het aantal boetes dat buitenlanders in Nederland scoren is aanzienlijk.

Onlangs kreeg ondergetekende een boete op de mat. Te hard gereden in Montalcino met de 30-TG-VN. Dat was de Bella Macchina in Italia! Bijna 2 jaar na dato leek het de Italiaanse autoriteiten wel gepast om een bedragje te innen bij een Nederlandse toerist met Alfa-hart.

Boetes scoren in het buitenland is net zoiets als parkeerboetes pakken in Amsterdam. Na een paar jaar besluiten ze toch te gaan innen. Maar daardoor ga je je wel afvragen, hoe zit het eigenlijk andersom? Scoren buitenlanders boetes in Nederland? En zo ja: hoeveel?

Boetes buitenlanders in Nederland

We hebben namelijk de cijfers van het tweede tertiaal van het CJIB. Dat houdt in, een periode van vier maanden. In dit geval de maanden mei, juni, juli en augustus van dit 2021. Deze vergelijken we met dezelfde periode een jaar eerder.

Dan zien we bijvoorbeeld dat Belgen veel harder zijn gaan rijden. Vorig jaar gingen er 78.369 boetes naar onze Zuiderburen in de periode, in 2021 was het 90.491! Je zou denken dat Duitsers (notoire hardrijders, toch?) ook zoveel boetes scoren. Nope, bij hen is duidelijk een afname te zien. Vorig jaar waren er 134.348 bekeuringen in het tweede tertiaal, in 2021 daalde dat naar 105.139 bekeuringen.

Mensen uit Polen (die heten ook Polen, haha) en Roemenen zijn net als de Fransen en Belgen aanzienlijk harder rijden. Althans, er werden flink meer boetes geind.

Parkeerboetes

Dan de parkeerboetes. Die werden nauwelijks uitgedeeld, behalve aan Belgen en Duitsers. De stijging qua parkeerboetes is minimaal: 1.898 in 2021 tegen 1.948 in dezelfde periode van 2020. Duitsers zijn wederom een stuk netter geworden. Van 3.592 vorig jaar naar 3.434 boetes dit jaar. Ook als het gaat om door rood rijden zijn Duitsers duidelijk keuriger geworden, dat aantal daalde van 1.985 naar 1.599.

Is er dan ook een angeltje? Ja, eentje. Covid-19. De lockdown heeft er waarschijnlijk voor gezorgd dat er aanzienlijk minder overtredingen waren. Er was immers ook minder verkeer.

Fotocredit: S-Klasse cabrio met gelukkig kenteken, via Autojunk.