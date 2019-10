Deze 5 dingen vallen op aan CB-betrouwbaarheidsrapport

Welke auto bezorgt je de meeste kopzorgen? Met welke zoef je juist vrolijk jarenlang door? De Consumentenbond zocht het uit en de resultaten zijn niet allemaal even voorspelbaar.

Als je een auto koopt, zijn er een hoop verschillende zaken waar je prioriteit op kunt leggen. Hoeveel kinderen erin moeten passen. Of juist hoeveel bagage. Of de auto sportief of juist praktisch is. Of de auto een mooi kleurtje heeft, er een beetje leuk uitziet, et cetera. Wat je eigenlijk zonder uitzondering wil is dat de auto blijft rijden, zonder dat je je helemaal scheel betaalt aan onderhoud en reparaties. Het is fijn als men daarom onderzoek doet naar wat er wel en niet in de smaak viel bij klanten wat betreft onderhoud.

De cijfers spreken op het eerste oog voor zich. De grote winnaar is de Toyota Verso-S. Met een cijfer 9,6 van de 10 heeft de kleine MPV de kopers niet laten stikken. Goed, die kopers zijn er niet bizar veel, maar toch: een winst is een winst. Het laagste cijfer werd uitgedeeld aan de Peugeot 308 van bouwjaar 2008 tot 2013. Deze auto, populair als familiebak, liet zijn eigenaren vrij vaak stikken. Goed, clichématig is er weinig verrassends dus. Maar wij graven even dieper en vinden een paar dingen die we opmerkelijk vinden.

Azië louter bovenaan, níet alleen Toyota

De Toyota Verso-S is dus de meest betrouwbare auto. Verder is Toyota überhaupt de koning, want met een gemiddeld cijfer van 8,7 over al hun modellen blijven de Japanners van veel euvel bespaard. Maar niet alleen Toyota doet het goed: van alles uit Aziatische hoek scoort lekker. Sterker nog: alles van plek één tot en met acht is Japans of Koreaans. Suzuki, Honda, Mazda, Subaru, Hyundai, Mitsubishi en Kia bewijzen goed in elkaar te steken. Nissan is helaas de boeman, want we wilden stellen dat alle gemeten Japanse merken bovenaan stonden, zonder uitschot onderaan. Dat is helaas niet helemaal gelukt, Nissan heeft met hun plek elf net niet het rijtje af kunnen maken. Toch is een 7,4 een net cijfer, naar beneden getrokken door de vorige generatie Nissan Note (6,5).

Best of the rest: Mercedes en BMW

Moet je nou niks hebben van dat degelijke Aziatische spul, dan moet je shoppen bij Mercedes en BMW. Deze twee Duitse concurrenten maken de top 10 af met cijfers 7,9 en 7,6. Ook bij Mercedes is het de B-Klasse, die net als de Verso-S een bepaalde doelgroep bedient, degene die de hoge cijfers binnenharkt voor het merk. Want ook de BMW X1, de auto die voor de 2 Serie Tourer die doelgroep voornamelijk bediende, vertegenwoordigt BMW het meest positief. Als je het beste wil van de ‘betaalbare niet Aziatische merken’ (zo’n specifiek eisenlijstje dat je beter gewoon een Toyota kunt kopen) ben je op Ford aangewezen met een rapportcijfer 7,4.

VAG in de middenmoot, Skoda scoort slecht

Als je het meest betrouwbare wilde wat Volkswagen AG te bieden had, moest je bij Skoda aankloppen. Die tijd lijkt voorbij te zijn. Skoda staat veel lager dan VW zelf op plek 20 en laat alleen SEAT achter zich in de ranglijsten. Vooral de Skoda Octavia (2009 tot 2013) scoort bijna dramatisch slecht met een 2,9. Het gemiddelde komt uit op een net bovengemiddelde 6,1 voor Skoda. Zoals gezegd scoren VW en Audi ietsje beter (6,5 en 6,4, plek 17 en 18) maar ook dat is geen enorme prestatie. SEAT is de grote verliezer, de Altea XL was niet de beste met zijn 4,5, maar de Ibiza (2009 tot 2013) maakte er een rotzooi van met zijn cijfer van 1,9. Zo pakt SEAT de laatste plaats in deze lijst op plek 24 met een 5,2: onvoldoende!

Niet Frans maar PSA ondermaats

De auto met het laagste rapportcijfer is dus de Peugeot 308. Een 1,5 is écht drama. De andere Peugeots doen het niet heel veel beter, samen met Citroën nemen zij plek 20 en 23 in beslag. Peugeot heeft namelijk ook een paar modellen erbij die wél scoren: de 108 en 2008 pakken een 8! (ironisch genoeg is de 108 grotendeels een Toyota). Maar de 3008 (3,1) en 508 (4,0) zijn niet de meest betrouwbare auto’s van Peugeot. Ook Citroën met een paar drietjes op de C4 (Grand) Picasso, C4 en C5 scoort ondergemiddeld, terwijl zij ook twee modellen (C3 en C1) met een 8 hebben.

Clichématig is nu alles wat Frans is ruk, maar daar moet je mee uitkijken. Wat we net behandelden is PSA, maar de andere 33 procent van de merken die uit Frankrijk komen, wordt bezet door Renault. Die pakken met een mooie 6,7 de 15de plek. Vooral de nieuwe modellen (Clio, Captur en Kadjar) scoren heel goed, en vooral de verouderde modellen doen het gemiddeld of lager dan gemiddeld. Over het algemeen scoort Renault echter beter dan het hele VAG-concern. En dan is er nog de zeer riante 13de plek voor Dacia met een 6,9. Klinkt alsof je beter Dacia kunt kopen, maar het gemiddelde wordt getrokken uit twee modellen.

Volvo’s sterke reputatie is passé

De Volvo’s uit de baksteen-periode hebben notoire betrouwbaarheid. Maar die periode is vanaf nu achter de rug. Volvo pakt plek 19 en de auto’s die daarvoor zorgen zijn de populairste: S40/V50 en V70/XC70. Die scoren een 4,7 en een 4,8. Het cliché “Volvo’s zijn betrouwbaar” is niet meer helemaal van toepassing vandaag de dag. Verkijk je daar dus niet op.