Dít is de vernieuwde BMW X1!

BMW's bestseller kan er weer even tegenaan.

BMW is lekker bezig deze week. Eerst werden we verblijd met de komst van de BMW 1 Serie van de derde generatie, die BMW intern aanduid als ‘F40’. Nu staat er nog een compacte BMW klaar, namelijk de ‘F48’, jullie (en ons) beter bekend als de tweede generatie van de BMW X1.

De BMW X1 is alweer een tijdje onder ons, dus hoog tijd voor een facelift. Onze Beierse vrienden spreken van een ‘LCI’: Life Cycle Impulse. De BMW X1 is een groot succes voor BMW, dus logisch dat ze er relatief weinig aan veranderd hebben.

Volgens BMW heeft de X1 een compleet vernieuwde voor- en achterzijde. Het verschil is niet wereldschokkend, maar inderdaad: de voorbumper is afwijkend en de koplampen zijn net wat anders. Uiteraard maakte BMW van de gelegenheid gebruik om de grille eventjes wat groter te maken. Aan de achterkant zien we dat hetzelfde recept is toegepast: een nieuwe bumper en verse achterlichten moeten ervoor zorgen dat de X1 er weer eventjes tegen aan kan gaan.

Speciaal voor de facelift heeft BMW vier nieuwe velg-designs in de aanbieding. Ook kan er gekozen worden uit drie nieuwe kleuren: Jucaro Beige, Misano Blue (alleen M Sport) en een BMW Individual lak: Storm Bay metallic. Leuk foefje is het BMW X1-logo, dat geprojecteerd wordt als je de voordeur aan de bestuurderszijde opent. Dat had je niet in de oude X1.

De BMW X1 is leverbaar met een range aan verbeterde drie- en viercilinder motoren, zowel op benzine als diesel. De instapper is de sDrive18i met 140 pk. Deze versie is alleen als ‘sDrive’ te krijgen, voorwielaandrijving in het geval van deze X1. Een stapje hoger staat de sDrive20i (192 pk), die er ook als xDrive is. Topper is vooralsnog de xDrive25i, die standaard met vierwielaandrijving wordt geleverd. Alle X1’s zijn uitgerust met een automaat, behalve de ’16’ en ’18’ modellen.

BMW zet ook nog vol in op dieseltechnologie. De instapper is de sDrive16d met 116 pk, daarboven treffen we de 150 pk sterke sDrive18d aan, die er ook als xDrive komt. Voor wie dat niet voldoende is, kan men kiezen uit de sDrive20d of xDrive25d met respectievelijk 190 pk of 231 pk. De meest interessante uitvoering is overigens de BMW X1 xDrvie25e. De X1 plugin-hybride kan 1 op 50 halen in de WLTP-cyclus. De actieradius op één accu bedraagt meer dan vijftig kilometer. Dat betekent weinig CO2, dus een gunstige prijs-prestatie verhouding. De xDrive25e komt volgend jaar op de markt.

BMW X1 (F48) prijzen (benzine):

X1 sDrive18i – 43.996 euro

X1 sDrive20iA – 46.794 euro

xDrive20iA – 53.150 euro

xDrive25iA – 60.749 euro

BMW X1 (F48) prijzen (diesel)

sDrive16d – 45.995 euro

sDrive18d – 47.994 euro

xDrive18d – 55.995 euro

sDrive20dA – 54.796 euro

xDrive20dA – 59.995 euro

xDrive25dA – 63.151 euro