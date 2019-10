Deze BMW M850i is sterker dan de BMW M8 Competition

11 paarden meer is 11 paarden meer.

Gevoelsmatig is het verschil tussen een subtopper en een topper zo klein geweest. We hebben het niet over Alexander Albon en Max Verstappen, maar over hele dikke BMW’s. Op papier lijken de verschillen namelijk niet heel erg groot.

De BMW M850i xDrive is namelijk voorzien van een 4.4 liter grote V8 met dubbele turbo, vierwielaandrijving en een automaat. De échte topper, de BMW M8, is voorzien van een 4.4 liter grote V8 met dubbele turbo, vierwielaandrijving en een automaat. Nu weten we dat de M850i de N63 motor aan boord heeft en de M8 de S63. Mocht je een N63 hebben en een M8 overwegen, is deze aanbieding van Dähler een goede optie.

Het eindresultaat noemen ze de Dähler Competition Line en het omvat enkele smakelijke upgrades voor de M850i. Het begint natuurlijk met een motorische upgrade. Dankzij aanpassingen aan de ECU is de V8 nu goed voor 636 pk. Dat is 36 pk meer dan de M8 en alsnog 11 pk meer dan de M8 in Competition-trim. De begrenzer is nu verlegd naar 300 km/u. Overigens is dit nog een zogenaamde ‘Stage 1’-kit, Stage 2 staat al in de planning.

Het is niet alleen motorische tuning. Dähler past meteen het complete uitlaatsysteem aan, zodat de V8 net even wat lekkerder klinkt. Ook wordt de 8 Serie behoorlijk verlaagd en voorzien 21″ grote lichtmetalen velgen. Natuurlijk wil je op elk moment doorhebben dat jouw M850i door de paardenfluisteraars van Dähler onder handen is genomen. Dat doen ze door hun eigen kleuren aan te passen in het instrumentarium. Niet origineel (Alpina doet het ook), maar wel geinig. Wat het allemaal gaat kosten is nog niet bekend.