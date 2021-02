Maak je Donkervoort D8 GTO nu nóg duurder - Autoblog.nl

Donkervoort stelt een waslijst aan upgrades beschikbaar zodat D8 GTO-bezitters nog meer geld stuk kunnen slaan op hun auto.

Zo minimalistisch als een Lotus Seven is een Donkervoort niet meer, maar spartaans zijn de auto’s nog steeds. Dit betekent niet dat het prijskaartje ook mager is. Integendeel, een D8 GTO Performance kostte minstens €170.000. Dat is heel veel geld voor weinig auto. We moeten er wel meteen bij zeggen: er zijn duurdere auto’s waar je minder lol mee kunt beleven.

Bij Donkervoort weten ze heel goed wat marketing is. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de vele special editions die er op de markt gebracht zijn. De D8 GTO JD70 die werd gebombardeerd tot de ‘eerst 2G supercar ter wereld’ was ook een knap staaltje marketing. Nu heeft Donkervoort weer wat nieuws bedacht.

De upgrades die de gelimiteerde JD70 kreeg worden nu namelijk ook los beschikbaar. Dit betekent dat je ze achteraf kan laten installeren op je non-JD70 D8 GTO. Dat is leuk voor degenen die niet een van de 70 exemplaren van de special edition konden bemachtigen, maar minder leuk voor degenen die er wel een hebben aangeschaft. De JD70 wordt nu namelijk in één klap minder exclusief.

Met de upgrades kan de D8 GTO onder meer comfortabeler en veiliger worden gemaakt. ABS en stuurbekrachtiging behoren nu namelijk tot de mogelijkheden. Ook zijn er luxe zaken als een achteruitrijcamera beschikbaar. Misschien niet helemaal in lijn met de Lotus-filosofie, maar de D8 GTO zal ongetwijfeld nog lichtvoetig genoeg blijven.

Uiteraard komen deze opties met een stevig prijskaartje. Voor het race-ABS-systeem van Bosch mag je bijvoorbeeld €15.900 bijbetalen. Wil je velgen in zichtbaar carbon? Dat is dan €13.900. En dat zijn dan nog de prijzen exclusief BTW. Het is dus duidelijk: D8 GTO-rijders die geld overhebben kunnen hun hart ophalen.

De complete prijslijst met de upgrades voor de D8 GTO is te bekijken op de website van Donkervoort.