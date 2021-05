Verstappen heeft geen enkele ronde plezier in Portugal - Autoblog.nl

Na een teleurstellende kwalificatie, geeft onze held Max Verstappen aan dat hij nog geen enkele ronde plezier heeft gehad in Portugal.

Het wil nog niet echt vlotten met Max Verstappen en pole positions. Onze held heeft inmiddels al elf races gewonnen, maar op de zaterdagen was hij nog maar vier keer de snelste. Hoewel velen voor het weekend hadden verwacht dat Red Bull Racing zou owneren in Portugal, wilde het ook vandaag niet vlotten. In Q2 was het verschil met Hamilton opeens een dikke halve seconde. In Q3 kon ook Hamilton zelf zijn Q2 pace niet matchen, maar dankzij een slippertje buiten de baan moest Verstappen zijn beste tijd inleveren en resteerde uiteindelijk plek drie.

Omdat Hamilton zijn meerdere eindelijk weer eens moest erkennen in de wisselvallige Valtteri Bottas, valt de schade onder de streep mee. Maar toch baalde Max opzichting na de sessie. Nog meer dan in Imola, toen teammaat Perez opeens nipt sneller was, had MV33 de pee in. In de traditionele persconferentie voor de top-3 na de sessie bleek waarom. Max gaf aan dat hij nog niet een rondje plezier heeft gehad in Portugal dit weekend:

Het is gewoon niet leuk om hier te rijden zo. Ik heb nog niet één rondje plezier gehad dit weekend. De layout van de baan is geweldig, maar we hebben gewoon te weinig grip met deze banden. Ik weet dat het voor iedereen hetzelfde is, maar ik vind het persoonlijk maar niks zo. Het hele weekend ben ik al bezig met de juiste balans zoeken in de auto. Maar het is gewoon het ene suboptimale compromis inruilen voor het andere. Max Verstappen, is een beetje sad

Over de kwalificatie zelf had Verstappen ook nog wat te zeggen:

In het begin van de kwalificatie waren we in een keer gewoon traag. Ik moet zeggen dat ik daarna een iets beter gevoel in de auto kreeg. Maar ja in Q3 had ik dat momentje in wat achteraf de beste ronde was geweest. Daarna dacht ik dat ik nog wel een keer die tijd kon rijden, maar verlies ik in de laatste sector opeens weer veel tijd. Het was gewoon rommelig. Max Verstappen, houdt niet zo van rommel

Waarvan akte. Denk jij dat Verstappen morgen meer plezier gaat beleven aan de race, of toonde vandaag aan dat Hamilton en Mercedes toch weer gewoon kampioen worden? Laat het weten, in de comments!