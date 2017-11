Deze 6×6 Range Rover is de jaren ’80 op zijn best

Je kunt zeggen wat je wilt, maar die Britten heb toch geregeld goede ideeën!

Wie een onbeschrijfelijk verlangen heeft naar zo’n Mercedes G63 AMG 6×6 zal zijn portemonnee goed uit moeten graven om het benodigde geld te vinden. Toch was deze immens grote bak absoluut niet de eerste luxe 6×6 op de markt. Zo schreven we eerder over zijn eigenlijke voorganger, de G500 Schultz uit ’94. Toch werd er voor deze zeswieler al naarstig gebouwd aan zulke buitengewone voertuigen. Neem bijvoorbeeld Wood & Pickett, die halverwege de jaren ’70 ineens de wonderbaarlijke ingeving kregen om Range Rovers om te bouwen en daarmee de Britse eilanden op hun kop te zetten.

Het kleine bedrijf dat zich in Londen had gebaseerd begon in eerste instantie als ontwikkelaar van luxe Mini’s. Het bedrijf zag echter al vrij snel dat er heel wat onbenut potentieel was bij Range Rover. Het vereiste echter een overname van het bedrijf voordat de nadruk pas echt op de SUV’s kwam te liggen. In 1986 sprong Henleys, een Britse keten van autodealers, bij en nam de visie van de Londenaren andere vormen aan.

Hieruit volgde een hele reeks aan verschillende Range Rovers die minstens even bizar als nuttig waren. Naast die heerlijk gestoorde 6×6 kwamen er nog cabrio-conversies voor de twee- en vierdeurs Range Rover, werden er speciale varianten gemaakt voor jagers en ontwikkelden ze een nieuwe voorkant.

Even terug naar die zeswieler. Om te beginnen draag het beestje de naam Cheltenham 6 Sheer Rover. Uit de originele folder blijkt dat het ombouwen van zo’n wagen destijds (november 1985) £ 19.545 kostte. Deze prijs bevatte echter nog niet de zeswielaandrijving en verbreding van 20 cm die de wagen nog interessanter maakte. Koos je deze opties, dan kon je er nog een kleine £ 20.000 bijrekenen.

Gelukkig zat er standaard ook al genoeg op om over te kwijlen. Het verhaal begint met het verlengen van de Rover, waardoor er ruimte gemaakt wordt voor een extra achteras en een set wielen. Deze uitbouw biedt niet alleen ruimte voor de wielen, maar creërt eveneens een soort limo-achtig gevoel aan de binnenzijde. Omdat de wielbasis groeit met 45,7 cm hebben inzittenden ineens een dijk aan extra beenruimte. De koper mag daarnaast het interieur bekleden naar keuze en krijgt tevens de optie om de uitbouwpanelen op het dak en de zijkanten in zijn favoriete kleur te laten lakken. Dat niemand zich hierdoor geroepen voelde om een Range Rover à la de Golf Harlequin te maken, stelt me dan weer teleur.

Foto credit: Range Rover Classic.