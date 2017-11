De allereerste Chiron gaat naar de veiling

De Darth Vader onder de Bugs!

Het internet is de afgelopen maanden regelmatig gebombardeerd met wanhopige Chirons die een nieuw baasje zochten. Hartstikke treurig natuurlijk, maar voor het gros was niet aantoonbaar of de auto ook daadwerkelijk bestond. Uit die grote gore menigte waren er slechts enkelingen die over het nodige beeldmateriaal beschikten. Is ergens ook wel handig als je van plan bent om miljoenen in een rijdend kunstwerk te steken.

Om alle onrust de wereld uit te helpen heeft RM Sotheby’s volgende maand een heuse Chiron op hun veiling in New York staan. Als een van de meest respecteerde veilinghuizen op aarde is het niet ongebruikelijk om speciaaltjes mee te nemen, maar van deze Chiron zou je steil achteroverslaan. Het exemplaar gaat namelijk door het leven als de ‘Number One‘, wat grofweg inhoudt dat het de eerste Chiron op Amerikaanse grond was.

Het aparte aan deze bolide is het volgende: hij is nooit geregistreerd, tenaamgesteld of door een particulier gereden. Tevens komen alle 250 mijlen die op de teller staan van testritjes van de fabriek, om te onderzoeken of de wagen in perfecte staat was. Om die reden wordt de wagen dan ook geadverteerd alszijnde ‘nieuw’ en verwacht het veilinghuis er momenteel tussen de $3.500.000 en $4.000.000 voor te vangen. Overigens profiteer je nog lekker van de fabrieksgarantie, omdat de auto technisch gezien dus nog nieuw is.

De wagen heeft een fantastische zwarte tint en draagt zowel binnen als buiten donkerrode accenten. Naast deze fraaie kleurencombinatie krijgt de toekomstige eigenaar er nog een aluminium kist bij van Bugatti waar een aantal reservesleutels en handleidingen inzitten. Tenslotte vind je er een 1:8 schaalmodel van je auto bij en kun je de achterbumper omwisselen voor een afzichtelijke uitvoering naar Amerikaanse specificaties.