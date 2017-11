Niki Lauda vindt de F1 plannen van Liberty Media ruk

De drievoudig kampioen heeft geen goed woord over voor Liberty Media.

Niki Lauda heeft zich in de Gazetta dello Sport behoorlijk negatief uitgelaten over de plannen van Liberty Media om de F1 te gaan veranderen. Lauda werkt momenteel voor Mercedes, je zou zijn rol daar eventueel kunnen omschrijven als honcho. De Oostenrijker lijkt sowieso een beetje een haat-liefdeverhouding met de F1 te hebben. Als coureur nam hij na twee kampioenschappen (’75, ’77) en het inferno van 1976 op de ‘Ring al eens afscheid van de sport, om later toch weer terug te komen en nog een keer kampioen te worden (’84). Ook als manager leek Lauda’s rol na een periode bij Ferrari en Jaguar medio jaren ’00 uitgespeeld, maar in 2012 keerde hij toch weer terug bij Mercedes.

We krijgen echter de indruk dat als Liberty Media haar plannen doorzet er misschien weer een afscheid van Lauda aan zit te komen. Lauda vindt namelijk dat de Amerikanen de geest van de F1 verkwanselen. Hij lacht om het idee dat het wenselijk zou zijn om elk weekend een andere winnaar te hebben. Volgens de 68-jarige is dat namelijk totaal niet waar de Formule 1 om gaat. Juist het ontwikkelen van de auto is een belangrijk onderdeel van de sport en het is logisch dat daaruit voortvloeit dat één of meer teams dat beter doet dan de rest en dus dominant is/zijn.

Deze gedachtengang van de petdrager lijkt op een aanklacht tegen een budget cap, maar naar eigen zeggen is Lauda daar wel voor. Het moet alleen wel geleidelijk en verstandig gebeuren, want Lauda is bang dat als zo’n cap abrupt wordt ingevoerd er in een klap honderden mensen ontslagen moeten worden.

Maar Lauda heeft nog (veel) meer dingen om zijn noot over te klagen. De HALO is hem een doorn in het oog, omdat de coureurs beschermd worden als ‘baby’s’. F1 zou ook een beetje moeten draaien om dapperheid. De vraag is echter of Liberty Media daar wat aan kan doen zolang de FIA gaat over regelgeving, maar soit. Een plan van Sean Bratches om gridkids in te voeren zoals bij het voetbal stuit bij voormalig hoonigan Niki op hoon. Doe dan maar gewoon cheerleaders zoals bij de Grand Prix van Amerika, hoor je de oude vos denken.

Waar Liberty Media juist wel iets aan móet doen volgens Lauda is het verhogen van de inkomsten van de F1. Liberty Media kondigde onlangs aan dat het prijzengeld voor het eerst in de historie van de sport omlaag zal gaan. Toen het Amerikaanse bedrijf de zaken overnam werd er nog met veel gesproken over het aanboren van nieuwe inkomstenbronnen en het populairder (lees:winstgevender) maken van de sport. Maar inmiddels is er al wat tijd verstreken en vraagt Niki zich in navolging van Bernie af: waar blijven al die mooie veranderingen dan?