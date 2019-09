Deze 7 dingen vielen ons op aan de NL-autoverkoop

Naast de gebruikelijke top 5's, wat gebeurde er nog meer afgelopen maand?

De maand augustus is alweer voorbij. De herfst klopt weer op de deur. Overdag bier drinken is er niet meer bij. Het televisieseizoen begint weer. Kortom, we kunnen wee aan de slag.

We moeten sowieso meer auto’s gaan kopen. Dat blijkt uit cijfers van de RAI Vereniging en BOVAG. Volgens de instanties zijn de autoverkopen afgelopen maand namelijk met 16,3 procent gedaald. Er werden 34.230 auto’s op kenteken gezet, ten opzichte van 40.919 exemplaren in Augustus 2018. In totaal zijn er 293.646 auto’s verkocht, ten opzichte van 330.017 exemplaren van januari tot en met augustus 2018.

Het best verkochte merk was Volkswagen met 4.935 exemplaren. Opel staat met 3.072 verkochte auto’s op nummer 2. Nummer 3 is Toyota (2.221 auto’s) en nummer 4 is Peugeot met 2.076 wagens. Op plaats 5 staat Kia met 1.969 verkochte automobielen.

Kijken we naar de modellen, dan was de Volkswagen Polo verreweg het populairst. Maar liefst 1.322 exemplaren kregen nieuwe gele platen. De Tesla Model 3 blijkt populair: 1.180 stuks. De Opel Karl doet het ook aardig met 1.016 stuks. Nieuw in de top 5 is de Volkswagen T-Cross, waar er 977 van werden verkocht. Op nummer vijf vinden we nog een Opel, de Crossland X.

Verkopen Alfa Romeo 4C stijgen bizar

Procentueel gezien, dan. Vorig jaar werd er slechts één exemplaar verkocht in Nederland. Alleen al in de maand augustus 2019 werden er maar liefst 6 (!) op kenteken gezet. Daarmee staat de teller nu op, eh, 8. Daarmee is de 4C een populairdere auto dan de Alfa Romeo Giulietta deze maand, waar er slechts 4 van werden verkocht.

Niemand wil een luxe vierdeurs ‘coupé’

Bij Audi zien we dat sommige modellen gedaald zijn in populariteit, zoals de A4 Allroad en A6 Allroad die toevalligerwijs net vernieuwd zijn. De A7 was deze maand absoluut niet populair, want er werden maar 9 van verkocht. Dat is overigens drie keer beter dan concurrent Mercedes het doet met de CLS, van de eveneens net nieuwe CLS werden er slechts drie verkocht.

Nissan GT-R weer populairder

De nieuwe Nissan GT-R moet nog verschijnen op de Nederlandse markt, maar ook de ‘oude’ bleek nog zeer in trek. Tot nu toe werd er slechts eentje verkocht dit jaar, maar deze maand kwamen daar nog eens twee bij. Hoezee!

Pon verkocht meer 911’s dan Passats

Huh? De Volkswagen Passat is altijd een verkooptopper geweest. Jarenlang stond het model in de top 10 van de best verkochte auto’s van Nederland. Ook het huidige model, de Passat B8, heeft grote successen gekend. Het model is onlangs gefacelift, maar dat heeft geen zoden aan de dijk gezet qua verkopen. Er werden afgelopen maand 63 stuks afgeleverd. Daarmee is de Passat minder populair dan de 911, waarvan er 76 werden verkocht.

128 mensen wachten niet op voorwielaandrijving

De BMW 1 Serie is sinds kort niet meer een ‘echte’ BMW, volgens de liefhebbers. We hadden verwacht dat er een enorme run zou ontstaan op de oude 1 Serie. Er werden in totaal 128 1 Series verkocht, waarbij we moeten aantekenen dat er ook al enkele dealerexemplaren van de nieuwe 1 Serie bij zitten. Die enorme run op oude 1 Series die @jaapiyo voorspeld had, bleek er niet te komen.

Geen topdrukte bij SsangYong

Hopelijk hebben ze hebben bij de importeur van SsangYong nog wat dingen te doen naast het importeren van SsangYongs. In de maand Augustus werd er namelijk géén auto verkocht. Het is sowieso een schrale opbrengst dit jaar: er werd een Rexton en een Tivoli verkocht. Ook de Lotus-importeur had het niet druk met nieuwe auto’s: ook daar werden er geen een van op kenteken gezet deze maand.

Men wil Range Rovers, geen Land Rovers

Land Rover heeft heel slim op de markt ingespeeld en diverse modellen onder de Range Rover-noemer verkocht. De Range Rover Sport, Range Rover Evoque en Range Rover Velar zijn in vergelijking met de gewone Land Rovers erg populair. Van de 133 verkochte auto’s waren er 10 stuks géén Range Rover. Van de Discovery en Discovery Sport werden beide 5 exemplaren verkocht deze maand. Voor de bizarre context, er werden meer dan twee keer zoveel ‘echte’ Range Rovers verkocht (23).