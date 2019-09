Volkswagen ‘doet’ 99 hairpins in 7:38

Dat is serieus snel.

We hadden het afgelopen week al over opmerkelijke records. Hoe sommige merken op slimme wijze de poging dusdanig kunnen maken dat ze het record wel moeten halen. Vorige week werden er twee bijzondere records gehaald met de Porsche Cayenne Turbo S e-hybrid: die van de snelste ronde op een baan die nog niet af was en als windbreker voor een fietsrecord van meer dan 280 km/u.

Volkswagen Motorport heeft vandaag een absoluut record neergezet. Ze hebben namelijk een heuvelklim gedaan in 7:38.585. Dat is een recordtijd! Vooral omdat het de eerste recordpoging. De locatie is de Tianmen Shan Big Road in China. Waarschijnlijk gaat deze tijd wel eventjes blijven staan in de recordboeken, want het record werd niet in een Touran 1.2 TSI Comfortline Business gereden.

De auto in kwestie was de 680 pk sterke ID-R, bestuurd door Romain Dumas, die al meerdere records met de ID-R op zijn naam heeft staan. De Tianmen Shan Big Road is 10,90 kilometer lang. Echter, het bestaat uit 99 Luftballons hairpins.

Er is overigens wel een onofficiƫle record gesneuveld, namelijk dat van Nederlander Hp-Pin Tung. Hij reed toen een tijd van 9.51. Een groot gedeelte van de bochten was gelijk, maar de layout waar Tung op reed was iets langer. Mocht het record trouwens sneuvelen, heeft de grote bass van Volkswagen China, Stephan Wollenstein (klinkt best Chinees), aangegeven dat ze terug komt om hun record terug te pakken.