Range Rover SDV8 LWB: rijtest en video

Meer dan vorstelijk vervoer. Als je er over nadenkt is het eigenlijk gek om je in een “lage” limousine rond te laten rijden. Een Range Rover met lange wielbasis biedt nog veel meer ruimte....

De aanleiding om nog eens de blik nog eens op de Range Rover te werpen komt door twee zaken. Een jaartje geleden werd ik geshuttled in een Range Rover: ik zat comfortabel achterin met een flesje water en besprak met de chauffeur de ontwikkeling dat deze auto’s meer en meer worden ingezet in plaats van verlengde S-klasses et al. Dat was in Londen, waar ze uiteraard wat meer Range Rover minded zijn dan op andere plekken.

De tweede trigger was het motorconcept. Jaguar Land Rover timmert lekker aan de weg met elektrische auto’s (hallo I-PACE) en diverse plug-in hybride versies van de SUV’s, maar onder deze motorkap schuilt zo’n beetje het andere uiterste: een V8 diesel.

De dinosaurus

Het klinkt lullig en dat is het misschien ergens ook wel, maar het is op een fijne manier oldskool rondtokkelen met die dikke V8 diesel in het vooronder. En nee het blok is niet extreem vervuilend, maar voldoet gewoon netjes aan alle uitstootnormen enzo. Het is meer dat ik ook wel weet dat de komende jaren veel meer elektrische SUV’s zullen worden verkocht dan exemplaren die diesel door acht cilinders heen jagen.

De specificaties zijn ook nog eens wat underwhelming: er zijn fabrikanten die 240 pk uit een tweeliter of 400 pk uit een drieliter diesel halen. Onwillekeurig is er dan de hoop dat Land Rover uit een 4,4 liter V8 meer haalt, dan ze nu doen. Het is namelijk “slechts” 339 pk en 740 Nm wat de SDV8 beschikbaar stelt om 2592 kilogram aan longwheelbase Range Rover voort te stuwen. Om je een idee te geven: de RR SDV8 LWB is bijna twee keer zo zwaar als een Volkswagen Golf, dus je kunt narekenen dat het prestatieniveau ongeveer hetzelfde zal zijn als een Golf met +/- 180 pk. Vlot is dan een betere benadering dan echt snel, de sprint naar de 100 duurt 7,2 seconden, de topsnelheid is 220 km/u.

Toch vertellen de specificaties niet het hele verhaal: de SDV8 doet het namelijk wel allemaal erg makkelijk, met een rust die aan sereniteit grenst. Bij volgas hoor je wel dat het een diesel is, maar dan nog niet dringt het kneiterhard in het interieur door. Belast je boel minder en je wordt beloond met een zachte V8-diesel roffel die je op rustige toon laat weten voor je aan de slag te zijn. Een schuine blik op de brandstofmeter die halfvol zit, laat nog een actieradius zien van bijna 500 kilometer, dit is de ultieme roadtrip mobiel.

WAT.EEN.RUIMTE

Met een draaicirkel van 13,1 meter, een breedte van 2, 22 meter, een hoogte van 186 centimeter en een lengte van 5 meter 20 als LWB neemt de Range Rover nogal wat ruimte in beslag. De draaicirkel is ook een voorbode dat er bij relatief normale parkeeracties nog gestoken moet worden, maar daar krijg je ook echt iets voor terug. Binnenin is het allemaal nogal overdadig namelijk. Overdreven is misschien een woord wat anderen er voor zouden gebruiken, maar het went snel. En als je gewend bent, dan vraag je je af hoe je ooit weer zonder al die ruimte door het leven kan gaan.

De longwheelbase houdt in dat er bijna twintig centimeter bij komt tussen de voor- en achterwielen. Ook in de lengte groeit de Range met twee decimeter en dat komt allemaal ten goede aan de achterpassagiers. Gezien mijn lengte (1,94m) is het in veel auto’s niet prettig vertoeven op de achterbank achter mij, maar in een longwheelbase Range Rover is dat geen issue meer. Wat Land Rover ook erg goed gedaan heeft is de constructie van de achterbank. Bij veel merken is er de keuze tussen twee losse verstelbare zetels of een achterbank met drie plekken. In de Range Rover zit het beide: het is dus én een vijfzitter en achterin kan je nog steeds de boel verstellen voor optimaal comfort.

De auto die alles kan

Offroaden kan de Range Rover zo goed, dat de gehele Autoblog redactie noch de ballen noch het talent buiten de gebaande paden heeft om daar ook maar voor 20% gebruik van te maken. Daarmee kunnen we overigens een stuk meer dan de gemiddelde eigenaar, dus we voelden ons niet bezwaard om de Range Rover te testen.

Het enige waar de ruim 2,5 ton en nogal hoog op zijn poten staande Range Rover niet excelleert is het snellere bochtenwerk. Lichtvoetig wordt het natuurlijk nooit, hoewel de hoeveelheid grip absoluut prima is. Dankzij de luchtvering kan de hele koets een stuk omhoog (handig voor offroaden) en voor het sportievere werk ook een stuk omlaag. Bij de gemiddelde eigenaar zal de Range Rover echter zeker niet de auto zijn om een mooie bochtige bergpas te bedwingen tijdens een rally, maar wel de auto om zonder moeite de trailer te trekken met de circuitauto erop. Voor de lange ritten is de SDV8 echt briljant: de actieradius is minimaal 800 kilometer, de zitpositie is subliem en het veercomfort ook.

De achilleshiel van Jaguar Land Rover is en blijft helaas het infotaiment systeem. Het touchscreen reageert traag, werkt wat omslachtig en ziet er minder gelikt uit dan wat er bij de concurrentie gebruikt wordt. Gelukkig maakt het Touch Pro Duo systeem het gedeeltelijk goed met zijn twee high-definition touchscreens, waarvan één met holle fysieke draaiknoppen erop. Afhankelijk van de gekozen functie verandert de inhoud van het scherm binnen de knop. Het is gewoon geil gedaan en dat is ook waarom je een auto als deze koopt. Andere fraaie details zijn de hidden-until-lit bedieningselementen, zoals bij de knoppen op het stuur.

Conclusie

Het prijskaartje is nogal heftig: dit exemplaar kost ruim 220k op gele platen. Er is echter ook een 400 pk sterke plug-in hybride variant van de Range Rover, die in Nederland een ton minder kost. Al die prijzen liggen boven die van de 7-serie, S-klasse, A8 en XJ, maar de verschillen lijken ook weer niet zo groot dat dat een echt breekpunt vormt. Qua ruimte en comfort is de Range Rover ongeëvenaard.