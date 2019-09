Audi RS 5 Sportback: rijtest en video

De RS5 is niet nieuw, de Sportback is niet nieuw, maar de combinatie wel. Het is geen gewaagde combinatie, anders dan dat het marktpotentieel nog wel even bewezen moet worden.

[Eerst kijken, dan lezen? Bekijk de video HIER!]

Gezien de reacties op de weg en op de parkeerplaats zijn het grote publiek en ik het aardig eens over het uiterlijk: de RS5 Sportback is een geile machine om te zien. Iets ruiger had de RS5 op zich nog wel mogen zijn, want de wielkasten zijn slechts een bescheiden 15mm uitgeklopt. Toch spant de nardogrijze huid zich strak om het lijf van de RS5 Sportback met bijvoorbeeld een powerdome en strak gebeeldhouwde lijnen in de motorkap.

Wat van een Audi een Sportback maakt is soms wat verwarrend: voor de SUV’s zijn het de meer onpraktische versies met een coupélijn (Q3 en Q8), voor de A3 en de A5 worden er deuren toegevoegd voor meer praktisch nut. Audi houdt het er op dat de Sportback schoonheid en praktisch nut combineert, een beschrijving die het inderdaad aardig afdekt.

Interessant genoeg is de RS5 Sportback voorlopig nog zonder gelijke. De Duitse drie premiums zijn er meestal als de kippen bij om het segment ook te vullen als één van de anderen er succes in dreigt te hebben. “Uitvinder” Mercedes-Benz heeft niet eens een vierdeurs coupé in dit segment, maar wel in een maatje kleiner (de CLA) en een maatje groter (CLS). BMW bouwt wel een 4-serie Gran Coupé, maar bij de 440i houdt het op. Die zit feitelijk nog onder de S5 Sportback, een M4 Gran Coupé komt er voorlopig niet en zelfs bij Alpina hoef je niet aan te kloppen voor een 4-serie GC met wat meer pep.

Zijdezacht lopende V6

Maar die zijdezacht lopende V6 deelt weer loeiharde tikken uit. De V8 die de vorige RS5 Coupé zat klonk wat ruiger, maar verder is de V6 volstrekt superieur. Met 600 Nm koppel en 450 pk is de RS5 Sportback echt een bloedsnelle auto. Quattro zorgt voor superieure tractie vanuit stilstand en dat betekent een sprint naar de 100 die in 3,9 seconden gepiept is. Waar de achterwielaandrijvers nog wel wat spektakel geven tijdens het gebruik van launch control, doet de RS5 dat zonder drama: daarmee is de RS5 Sportback niet alleen op papier snel, maar zal het in de praktijk vrijwel altijd zijn. De kracht van de Audi RS modellen, dagelijkse performance.

De topsnelheid is uiteraard weer afgeregeld op 250 km/u. De meerprijs om die op te rekken is weer lekker premium, voor ruim 2000 euro zet Audi sport de begrenzer op 280 km/u. Ik begrijp goed dat alles wat prijziger is bij een premium merk en al helemaal bij dit soort auto’s, maar flauw is het ook.

Voor 10 ruggen aan carbon

Tegenwoordig kan je bij de Audi RS modellen lekker kiezen voor verschillende kleurtjes voor onder meer de blades, spiegelkappen en raamlijsten. Chroom/ satijnglans aluminium, carbon of hoogglans zwart, het kan allemaal. Ook nieuw is dat de type-aanduiding en Audi-ringen tegenwoordig ook in het zwart kan worden uitgevoerd. Enige nadeel is dat de felgele Nederlandse kentekenplaat er dan uitspringt als een op uitbarsten puist op het gezicht van een puber, maar dat kunnen we Audi niet echt aanrekenen. De prijzen van opties is wel een puntje waar importeur PON en Audi AG nog even over in conclaaf kunnen. Op de testauto was voor meer dan vijftigduizend euro (110.000 ouderwetse florijnen) aan opties geschroefd, maar over 10 jaar hoeft er niet VOL, VOL, VOL in de advertentietitel worden geplaatst. De cruise control is bijvoorbeeld van het ouderwetse soort: rijdt er iemand voor je, dan kiest deze RS5 er voor om niet keurig af te remmen en je mag zelf opletten of je nog netjes tussen de lijntjes rijdt.

De RS5 zat gelukkig wel ramvol met carbon, niet perse voor de gewichtsbesparing, maar omdat het er gaaf uitziet. Lees en huiver even mee met de prijzen: Optiekpakket carbon met diverse delen in zwart kost 6373 euro, de motorafdekking in carbon is een schappelijke 701 euro. Die zie je verder natuurlijk nooit, maar goed. De decoratielijsten carbon RS zie je wel iedere keer als je in de auto rijdt en kosten 1400 eurootjes. De spiegelbehuizing in carbon zijn geen onderdeel van het eerste pakket, maar vragen nog additionele investering van 1681 euro. Totale schade aan carbon overstijgt de 10k aan euro’s. De keramische remschijven besparen wel gewicht, maar het is jammer dat voor 8962 euro alleen de schijven aan de voorzijde worden vervangen.

Geil interieur

Zodra je instapt ben je het forse prijskaartje hopelijk weer vergeten, ondanks dat dit nog het “oude” Audi interieur is. De A4 (en S4) hebben inmiddels een kleine opfrisser gekregen met onder ander een groot touchscreen voor het MMI, maar alle A5 modellen hebben die nog niet. Ook dit interieur is nog lang niet achterhaald en is subliem afgewerkt met mooie materialen. Het is simpelweg een hele prettige omgeving om te vertoeven.

quattro

Het is en blijft een bewuste keuze van Audi om de quattro modellen een wat neutraler weggedrag te geven. Een Audi S- of RS-model is op droog wegdek vaak wat minder speels dan een BMW M of Mercedes-AMG. Bij sneeuw, ijs, hagel of extreme regen excelleert vierwielaandrijving en met de immer voortdurende pk-wedloop zie je dat ook de andere Duitsers steeds meer vierwielaandrijving gaan inzetten.

Gelukkig stuurt Audi nog relatief veel kracht naar de achterwielen en zorgt het optionele sportdifferentieel voor een nog mooiere balans. Het sportdifferentieel is in de nieuwe versie een kilogram lichter geworden en zorgt voor echte torque vectoring door meer kracht naar het buitenste achterwiel te sturen.



Standaard stuurt het quattro systeem 60% van de kracht naar achteren. Indien de omstandigheden erom vragen gaat tot 70% van de power naar achter of tot 85% naar de vooras. Bij lomp provoceren in een haakse bocht gooit de RS5 uiteindelijk zijn kont wel om, maar de vierwielaandrijving werkt er wel hard aan om dit weer recht te trekken.

Conclusie

Erg fijn, erg mooi en erg snel. Misses Karssen was ook diep onder de indruk van combinatie comfort, snelheid en afwerking, maar viel bijna uit haar kuipstoel. 170k voor dit exemplaar, maar er zit dan ook voor een halve ton aan opties op. Het is een hoop geld voor een dijk van een auto. Ergens verdient de RS5 Sportback het om net zo’n icoon te worden als de RS2 en RS4 Avant, maar het valt te bezien of het ook echt gaat gebeuren. Filmpje!