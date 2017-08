Ford sloopt pedalen en stuur uit je auto

En ze hebben de techniek ook nog eens gepatenteerd.

Momenteel bevinden zelfrijdende auto’s zich nog in een soort twilightzone. De techniek gaat met grote stappen vooruit en binnen afzienbare tijd zitten we vast en zeker een krantje te lezen achter het stuur, maar nu zal de bestuurder van een semi-autonome wagen nog altijd de handjes aan of in elk geval heel dichtbij het stuur moeten houden.

Ford is echter druk bezig met zelfrijdende voertuigen en daarom heeft The Blue Oval techniek gepatenteerd die het mogelijk maakt om het stuurwiel en de pedalen uit de auto te verwijderen. Je raadt natuurlijk al dat deze techniek het tevens mogelijk maakt om de onderdelen zonder al te veel moeite weer terug op hun plek te duwen.

De verklaring die het merk geeft luidt als volgt:

“[A] steering wheel for development purposes, and enables the easy provision of a steering wheel as a customer-requested option.”

Het is overigens niet duidelijk of de afneembare onderdelen nog mechanisch werken of dat Ford bezig is met elektronische systemen. In het patent is wel een uitleg opgenomen waarin wordt gemeld dat mogelijk gebruik wordt gemaakt van software die weerstand in het rempedaal simuleert.

Je zult echter nog een poosje geduld moeten uitoefenen voordat we deze techniek in auto’s terugvinden, want de tijd van de volledig zelfrijdende auto is nog niet daar. (via: Motor1)