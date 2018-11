Deze 8 auto’s op gele platen zijn allemaal nep

Ook in de autowereld is soms niets wat het lijkt.

Iedereen heeft wel wensen om zijn auto iets persoonlijker te maken. Ook jij. Dat kan een sticker zijn, dat kan een wrap of spuitbeurt zijn, een bodykit, noem het maar op.

Sommige mensen worden er een beetje pretentieus van. Als we de AJ-‘regels’ een beetje volgen, kunnen visuele aanpassingen snel te ver gaan. Je mag absoluut niet je auto laten lijken op iets wat het niet is, ondanks dat die mensen vrij veel geld betalen en ze dat eigenlijk zelf moeten weten. Mensen die voor de gein een AMG badge op een C 220d plakken kennen we wel, hier zijn een paar voorbeelden van tuners die het ietsje heftiger aanpakten. Allemaal gespot door lezers op Autojunk.

Audi A7 RS

Wel de looks, niet de performance. Maar volgens de eerdergenoemde regels is dit niet ‘sneu’, want nergens beweert de eigenaar dat dit een RS7 is. Bovendien zou het ook een RS7 zonder badges kunnen zijn en daar kijkt niemand raar van op.

Audi Cuore

Oké, dit is dan wel weer humor. De single-frame zit daar natuurlijk om de V12 te koelen en de spoiler zorgt ervoor dat de 500 pk op de weg blijven en niet in de lucht. Het ergste is misschien nog wel dat die Audi-grille perfect past.

BMW M335i

Een BMW 335i is al bijna een M3, maar dan met veel minder pk en natuurlijk zonder de dikke M-bumpers. Deze 335i-eigenaar wilde wél een M3, zonder de dikke motor. Vreemd, maar zonder het kenteken te checken zou je niet zeggen dat je met een neppert te maken hebt. Dat is knap.

Ferrari 599 ‘GTO’

Dat ook eigenaren van hele dure auto’s soms nét ietsje meer hadden gewild, bewijst deze 599 GTO, wat eigenlijk gewoon een GTB Fiorano is.

Mercedes SL65 Black Series cabrio

De SL is een cabriolet, maar de Black Series-variant had een vastgelast dak. Daarom verraadt deze flink verbrede SL55 AMG, ook niks om je voor te schamen, meteen dat het geen echte SL65 is.

Porsche 996 GT3 RS

Bouw een spoiler met rode accenten, rode velgranden en stickers op je 996 Carrera en ineens lijkt het op een 997 GT3 RS. Tenminste, voor het getrainde oog niet. Het is ooit geloofwaardiger geweest.

SEAT Audihambra

Een vrij bekend voorbeeld. De eigenaar van deze SEAT Alhambra vond het leuk om hem meer te laten lijken op een snelle Audi. Dit deed hij door onder meer dikkere velgen, lampen en bumpers van een Audi Q5 af te halen. Inclusief single-frame grille, waardoor de niet-kenners wel eens zouden kunnen denken dat een Audi SUV écht een ding is. Vakkundig, dat wel! Maar echt mooi is het niet.

Volkswagen Golf R32 light

Tenslotte een R32 op aftermarket wielen. Toch? Nope, dit is een 1.6 FSI. 116 pk, in plaats van de 250 die een echte R32 heeft. Maar de looks kloppen wel helemaal. Behalve dan de aangepaste velgen, maar goed, dat kan een echte R32 ook.