Autoblog advies: leuke en voordelige youngtimer

Wel handig, zo zonder kinderen!

Vandaag gaan we op zoek naar een auto voor Autoblog-lezer Bas. Hij is namelijk op zoek naar een leuke youngtimer voor niet al teveel geld. Het zou om een auto gaan voor gebruik in de stad en af en toe wat ritjes daarbuiten. Hij sport en werkt in de plaats waar hij woont, dus hij maakt niet ongelooflijk veel kilometers. De auto die hij gaat aanschaffen is puur voor de lol en het gemak.

Bas is echter een liefhebber en wil wel iets dat een beetje leuk rijdt en/of er goed uitziet. Het oog wil immers ook wat. Hij twijfelt tussen een kleine nieuwere auto of een wat grotere youngtimer. Een BMW 3 Serie of Audi A4 lijkt ‘m wel wat. Aan de andere kant spreekt een MINI hem ook wel aan. Qua kosten moet het wel een beetje beheersbaar blijven. Dus als de wegenbelasting wat hoger is, zou het wel prettig zijn als de onderhoudskosten juist weer wat meevallen. Bas snapt wel dat een auto altijd geld kost, maar het liefst zo min mogelijk. Het moet een beetje in balans zijn met de kilometers die hij per jaar rijdt. Gezien de vrij generieke eisen, zijn er héél veel auto’s beschikbaar in het budget. We hebben er lang over nagedacht en hieronder worden de leukste keuzes toegelicht, maar eerst de tabel met eisen/wensen:

Huidige /vorige auto's: Rij nu in een VW UP (op dit moment geen eigen auto) Koop / lease: Koop Zakelijk / privé: Privé Budget: € 3.500 tot 4.000 Jaarkilometrage: 10.000 km Brandstofvoorkeur: Benzine Reden aanschaf andere auto: Gemak Gezinssamenstelling: Alleenstaand Voorkeursmerken /modellen: MINI of een young timer No-go modellen / merken: Renault

Wat mis je door de no-go?

De aanvrager wil vooral géén Renault. Voor 4 mille kun je er een hele hoop uitzoeken. Een knappe Vel Satis bijvoorbeeld, maar het meest jammere door Renault uit te sluiten is de Renault Clio Renault Sport 172. Voor het geld heb je namelijk een pre-facelift exemplaar. Toen we de de aanvraag lazen was de Clio de eerste die in ons opkwam. De 2.0 motor met 169 pk en dát onderstel maakt deze auto een absoluut pretpakket. Daarnaast is het ook gewoon een Clio. Dus je parkeert ‘m overal, onderdelen zijn goed te vinden, en de auto is vrij praktisch. Kortom, een absoluut toppertje dat zeker de moeite waard is om te bekijken. Dus wat mis je door de no-go? Misschien wel de beste optie, gezien de eisen.

Volvo S60 2.4

€ 3.450

2002

140.000 km

Als je kijkt naar een Audi of BMW 3 Serie in deze prijsrange is er heel veel mogelijk, je moet je alleen afvragen of je het ‘moet willen’. Uitvoeringen met een redelijke uitrusting en leuke motorisering zijn vaak ‘ver-sjonnied’ met niet originele velgen, lampen, bumperkits, uitlaten en ‘privacy-glass’-folie. De uitvoeringen die wel het overwegen waard zijn, zijn zeer modaal uitgeruste instap-viercilinders. De Volvo S60 is dan een goed alternatief. Die hebben minimaal een vijfcilinder aan boord. De uitrusting is ook vaker aan de luxe kant. We vonden diverse S60’s met (relatief) weinig kilometers en een omvangrijke uitrusting met leer, 17” velgen, climate control en zelfs een heuse automaat. De S60 is sportief voor een Volvo, maar comfortabel in vergelijking met een 3 Serie. Bouwkwaliteit en veiligheid staan op een hoog niveau.

Audi TT Coupe 1.8T (8N)

€ 3.900

2000

180.000 km

Het design-icoon van de late jaren ’90 is de Audi TT. Terwijl veel merken op dat moment ‘Retro-design’ gingen toepassen, besloot Audi het over een andere boeg te gooien. Bij de eerste Audi TT draaide alles om het design. Zowel het interieur als exterieur zijn nog altijd uniek. De rijbeleving is dat absoluut niet. De Mk1 is de meest teleurstellende TT om te rijden. Althans, afgaande op het uiterlijk. Het rijdt íets strakker dan een Golf IV GTI. De 1.8T motor klinkt niet bijzonder, maar is betrouwbaar en levert uitstekende prestaties. Bij de TT is het ook zeer belangrijk om te kijken naar een origineel exemplaar. Er zitten veel gare TT’s in het aanbod. Technisch gezien is het een Golf, dus onderdelen zijn eenvoudig te vinden. Je hebt met de Audi TT de looks van een conceptcar, maar de onderhoudskosten van een normale auto.

Mercedes-Benz A210 Evolution

€ 3.450

2001

145.000 km

Mocht je een apart stadsautootje wensen met flink wat pit en een unieke rijbeleving, dan is deze bijzondere Mercedes-Benz A-Klasse meer dan het overwegen waard. Mocht je willen weten wat het precies voor auto is, lees dan dit artikel, waarin je alle ins en outs voorgeschoteld krijgt. De A210 was de meest sportieve variant van de A-Klasse, wat opmerkelijk is gezien het bejaardenkarakter van de reguliere A-Klasse. De 2.1 viercilinder blinkt uit in het leveren van trekkracht. In combinatie met de versnellingsbakverhoudingen en het lage gewicht is het echt een rap autootje. Qua aankleding zit het goed: bijna alle Evo’s zijn riant uitgerust. De A210 kwam als laatste op de markt van alle A-Klasses, dus alle bekende kinderziektes zijn hier wel uit. Ontloop de automaat, die zijn storingsgevoelig en peperduur om te vervangen.

MG ZR 160

€ 2.500

2004

130.000 km

Aanvankelijk wilden we een MINI opzoeken. We doen dat wel vaker, de MINI Cooper en MINI Cooper S zijn namelijk een van de leukste kleine auto’s. Ze zien er geinig uit, het onderstel staat op een hoog niveau en qua luxe heb je vaak items die je meestal een paar klassen hoger zou aantreffen. Nadeel: een goed exemplaar is duur en een goedkoop exemplaar is een garantie voor problemen. Mocht je toch een leuke Britse pocket-rocket zoeken, dan is de MG ZR 160 een optie. Deze coole wagentjes zijn echt old-school hot hatches. Weinig verfijning, met name het interieur is echt zwaar verouderd. De 1.8 VVC motor is niet helemaal vrij van problemen (check de koppakking en vervang deze uit voorzorg), maar het zijn misschien wel de beste viercilinders qua vermogens- en koppelafgifte. Onderin sleurt de K-Series er uitstekend aan en ook boven heb je nog voldoende vermogen en sensatie. Voor 4 mille kun je een zeer fraai exemplaar vinden. De meesten zitten iets lager, maar houdt er rekening mee dat er altijd wel wat werk aan zit en de onderdelen telkens lastiger worden om te vinden.

Alfa Romeo GTV 1.8 Twin Spark 16v Lusso (916C)

€ 3.950

80.000 km

2001

Als je goedkoop in écht iets bijzonders wil rijden, kies dan deze auto. De Alfa Romeo GTV is een uniek ontwerp van Pininfarina. Er is eigenlijk geen auto die er op lijkt. Het is een soort miniatuur Ferrari wat dat betreft. Ook in het interieur heb je het idee in iets bijzonders te zitten. Qua prestaties valt het allemaal wel mee, dat houdt gelukkig ook in dat de brandstofkosten enigszins meevallen. De 1.8 motor is met 140 pk meer dan voldoende sterk. De V6 is leuker, maar een goede in het budget is niet te vinden. Focus je daarom meer op een latere post-facelift 1.8 of 2.0 met minder kilometers en in aantoonbaar betere staat. Houdt er wel rekening mee dat deze auto’s zeer onpraktisch zijn; de ruimte op de achterbank is alleen voor kinderen zonder benen en de bagageruimte is echt lachwekkend klein.

Mazda 3 2.0 Sport Active (BK)

€ 3.900

2004

135.000 km

Mochten de opties die hier staan allemaal te oud zijn, dan kun je ook kijken naar een auto die nét in de Youngtimer regeling valt. De Mazda 3 is zo’n auto. De auto komt uit de tijd dat Mazda zeer nauw samenwerkte met Ford. Dat betekent dat de Mazda 3 qua platform gelijk is aan de Ford Focus en Volvo S40. De Mazda 3 biedt als occasion verreweg het meeste waar voor zijn geld. De 2.0 motor biedt net voldoende vermogen om hem vlot te noemen. Dat is vooral een compliment aan het onderstel, want de wegligging staat op een hoog niveau. Strak en sportief zonder dat het comfort eronder lijdt. Qua betrouwbaarheid staat deze generatie hoog aangeschreven, maar ze kennen een groot nadeel: roest, met name van binnenuit. De auto op een brug zetten is echt noodzakelijk.

YOLO: Ford Mondeo ST200

€ 4.000

2001

125.000 km

Roest is een ding dat ook bij deze Mondeo kan voorkomen en nog best hevig ook. Gelukkig staan er enkele Mondeo’s in ST200 trim te koop die keurig zijn onderhouden. De ST200 was de allereerste Ford ‘Sport Technologies’. De motor is een 2.5 Duratec V6 die van 170 naar 205 pk gekieteld werd. In feite dus een soort halve Aston Martin V12. Het interieur is niet het beste punt, typisch jaren ’90 Ford, de gemiddelde Slowaakse bedrijfskantine is sfeervoller. Maar wat deze auto zo bijzonder maakt is de rijbeleving. Het onderstel is van grote klasse, het stuurgedrag (en gevoel eveneens). Schakelen gaat heerlijk en de V6 produceert een prettige brom als je hem de sporen geeft. Qua verbruik is het wel een dingetje, want ondanks dat de ST200 niet zo gek snel is, is het verbruik vrij pittig. Ook kun je er qua onderhoud wel de nodige kosten verwachten, vandaar Yolo.

Wil jij ook advies over je volgende auto? Vul dan dit formulier in, waarbij je ons voorziet van alle relevante gegevens. Wie weet vinden wij jouw volgende droom-auto!