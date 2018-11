Te veil: twee open Rolls-Royces voor een vriendenprijs

Het wordt wel gelijk duidelijk waarom.

Rolls-Royce wordt vaak gezien als de, eh, Rolls-Royce van de autowereld. Het is één van de duurste automerken die met zijn uitbundige heritage al vele jaren de bovenste bovenkant van de markt serveert. Daarom is het geen schande als de prijzen ietwat uit de hand lopen. Een Phantom zonder verlengde wielbasis kost in Nederland een slordige 550.000 euro, voordat je hem vol gooit met de op maat gemaakte opties. De welbekende Nederlandse Phantom met het kenteken RR-802-P zat bijna 80 ruggen boven die basisprijs: in een grijs met zwarte kleurstelling. Kun je nagaan.

Tweedehands shoppen is een beter idee. Ook dan kom je niet uit op stuntprijzen, maar het loopt ook niet op tot meerdere tonnen. Dat geldt voor oude(re) modellen, maar ook voor de chromen 7 Serie Phantom VII. Voor de RR’s van de nieuwe garde, zoals de Ghost, Wraith, Dawn, Phantom VII facelift en de Phantom VIII, gelden hogere prijzen. Extra merkwaardig dus dat er twee cabrio’s te veil staan met een minimumbod wat veel lager is.

Ten eerste: een witte Phantom Drophead Coupé. Zo worden ze niet meer gemaakt. Als je nu een open RR wilt, moet je uitwijken naar de iets kleinere Dawn. Daarover later meer, deze Phantom DHC uit 2016 kostte nieuw zo’n 650.000 euro. Nu staat het minimumbod op 76.500 euro. Voor een auto om bijna 90% af te schrijven in twee jaar (286.750 euro per jaar, eet dat, Mercedes V12!) moet er iets mee zijn. En ja: dat klopt.

Iemand heeft – relatief vakkundig, ook daarover zometeen meer – de auto ontdaan van zijn voorbumper, grille, linker voorspatbord en de gehele sideskirt. Daardoor missen er wat essentiële onderdelen, maar de 6.75 liter grote V12 spint nog als een tevreden poes. Bovendien heeft die er maar 177 mijlen (284 km) op zitten. Nadelen? Er mist zo veel dat de auto in de VS, waar hij te veil staat, als sloopauto werd opgegeven. Naar verluid betekent dat slopen of exporteren, de auto opkalefateren en op Amerikaans kenteken zetten gaat een moeilijk of duur grapje worden. Voor zover 76.500 dollar (67.500 euro, de prijs van een lekker aangeklede Audi A4) überhaupt ‘goedkoop’ is.

De eerdergenoemde Dawn baseert zich op de Ghost, niet de Phantom. Daardoor is hij iets kleiner, op dezelfde manier dat de Costa Concordia kleiner is dan de Symphony of the Seas. Je komt namelijk op het gebied van ruimte en luxe ook niks tekort in de nieuwe dakloze Rolls-Royce. In dit specifieke exemplaar helaas wel: een halve voorkant. Dit is geen vakkundige verwijdering, maar een dikke crash. Na slechts 2.344 mijlen (3.772 km) gaf deze Rolls de pijp aan Maarten. Airbags vervangen moet sowieso, evenals de hele voorkant opnieuw bouwen. Wel lijkt ook hier het motorcompartiment niet aangetast te zijn. Dus je kunt altijd nog de twee motoren achter elkaar in een Transit leggen en een 13,5 liter V24-aangedreven dragbusje maken. Om maar eens iets te noemen.

De Dawn, of wat er van over is, start vanaf 40.250 dollar (35.500 euro). Wel in dezelfde sloopregeling als de Phantom, dus alleen voor eerdergenoemd motorswap-projectje heb je er wat aan. Of je moet handig zijn en van beide Rollsen nog een exemplaar vinden die van achter getorpedeerd zijn.