Lezersvraag: welke mods heb jij uitgevoerd aan je auto?

Het aanpassen van je auto is steeds gewoner geworden. Wat heb jij gedaan?

Tuning of styling is allang niet meer zoals vleugeldeuren installeren op je Opel Corsa. De tuning-scene is door de jaren heen behoorlijk veranderd en vandaag de dag zijn aftermarket onderdelen in allerlei soorten en maten te vinden. Voor ieder wat wils, letterlijk. Van je auto van een wrap voorzien, tot een onschuldige chipje voor wat extra vermogen.

Persoonlijk ben ik geen fan van uitbundige tuning, al kan ik kleine aanpassingen wel waarderen. Sommige auto’s ogen nu eenmaal lekkerder na een verlaging of een ander setje velgen. Ook kan chiptuning een groot verschil maken, zeker bij geknepen turbo-blokjes. Afhankelijk van het type auto, hoeven mods geen vermogen te kosten.

De gedachten over modificaties zetten we bij deze om in een lezersvraag. Hoe zit het met de auto’s van de Autoblog-lezer? Ben je compleet Liberty Walk gegaan of werd het alleen een ander uitlaatsysteem? Of laat je alles origineel en waarom? Laat het weten in de comments!

Image credit: Audi RS6 Avant met 21-inch Vorsteiners, via @hhitalia op Autojunk