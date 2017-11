Deze 8-serie van Alpina kost een godsvermogen

Komt door dat knapperige kleurtje, toch?

Ah… de klassiekerbubbel. Hoewel de eerste barsten langzaam maar zeker zichtbaar beginnen te worden, kun je het goedkoop op de kop tikken van een fraaie oude bak nog wel even uit je hoofd zetten. Zo blijkt maar weer uit deze advertentie van Classic Driver, die een haarfijne Alpina B12 aanbieden voor de misselijkmakende som van € 400.000.

Met de nieuwe 8-serie in aantocht zit de interesse voor zijn oudere broer behoorlijk in de lift, maar afgezien daarvan zijn er nog wat andere zaken aan de hand. Zo is deze Alpina B12 er één van slechts 57 en heeft hij in zijn 24-jarig bestaan net geen 9.000 km afgelegd. Daarnaast staat ieder ritje op naam van de eerste en enige eigenaar, die de wagen verzorgde alsof het zijn baby was. Zowel de Alpina blauwe lak als het interieur zouden je haast doen vermoeden dat het om een nieuw exemplaar gaat.

Onder de kap schuilt in dit geval niet de 5,6-liter V12 die BMW er in had bedacht, maar een door Alpina opgeboord blok. De V12 in de B12 heeft een inhoud van 5,7 liter en produceert zo’n 420 pk. Een aangename stijging, want voorheen lag het vermogen rond de 385 pk en blaasde hij er nog eens 560 Nm aan koppel uit. In de Alpina blijft het koppel echter gewoon hetzelfde. Het vermogen mag je helemaal zelf naar de wielen roeren, door middel van een handgeschakelde zesbak. De B12 rijdt kalmpjes naar de 100 km/u; het sprintje neemt ruwweg 5,8 seconden in beslag. Over de topsnelheid zijn we iets meer te spreken. Wanneer de twaalfcilinder eenmaal op gang komt, ontdekt hij zijn top pas bij de 300 km/u.

Het zijn overduidelijk geen baanbrekende cijfers, maar dat hoeft ook niet. De originele 8-serie is een uitzonderlijk stijlicoon waarmee je absoluut geen moeite hoeft te doen om mensen perplex te doen staan. En eigenlijk is dat al genoeg reden om de prijs van deze E31 te rechtvaardigen. Denk ik.