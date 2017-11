Puber betaalt 3,5 ton voor nummerplaat

I been ballin' ever since I was a youngin'.

Met de Grand Prix van Abu Dhabi in aantocht begint het goed te kriebelen daar in het Midden-Oosten. Om alvast een beetje op te warmen hielden ze een veiling voor nummerplaten. Dat die in de Emiraten goed in de smaak vallen is niets nieuws, maar dit verhaaltje wijkt toch wel even af van de doorsnee sjeik die enkele miljoenen ophoest voor een stukje metaal.

Afgelopen week zat er namelijk een twaalfjarig jochie tussen de 800 andere bieders. Het kind, amper een middelbare scholier, had zijn zinnen gezet op een plaat met de nummers ‘1111’ erop. Om te zeggen dat het een ongewild exemplaar was, zou een understatement zijn. Het openingsbod begon bij 1 miljoen dirham, terwijl het voorgeschreven minimum van de plaat ‘slechts’ 120.000 dirham was. Omgerekend naar euro’s verandert het openingsbod in een smakelijke som van ongeveer € 230.000. Dat was echter nog niet het einde van de biedoorlog.

Na een tijdje werd de grens van 1,5 miljoen dirham bereikt en daar bleef hij ook steken. Je raadt het al, dit was het bod van het kind. Omdat niemand het verder de moeite leek te vinden, werd er met de hamer geslagen en mocht de scholier er met zijn trofee vandoor. Fascinerend is het feit dat hij een deel van de plaat met zijn eigen verdiende flappen heeft afgerekend. Ongeveer een derde van de uiteindelijke prijs betaalde hij zelf, de rest kwam uit de portemonnee van papa. Het geld verdiende hij door bij een voordrachtswedstrijd als beste een stuk uit de Koran te vertellen. De plaat zal schitteren op de G-Klasse van de familie.

Overigens was het bij lange na niet de duurste plaat van de avond. Die ging naar een nummerbord met het getal ‘2’ erop, waarvoor 10,1 miljoen (ong. € 2,3 miljoen) voor werd betaald. Aan de duurste plaat ooit kan hij echter niet tippen.

Foto credit: mooi wit is niet lelijk, via @alexanderos