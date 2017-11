Hoeveel Real Madrid-spelers rijden in een Audi Q7?

Gezien het plaatje zeker niet iedereen.

Je kunt het maar treffen. De wereldclub Real Madrid wordt al sinds 2003 gesponsord door de fabrikant uit Ingolstadt en ook dit jaar is het weer raak. Ze hebben er heel even op moeten wachten, maar vandaag was het dan eindelijk zo ver: ze mochten hun nieuwe bolides in ontvangst nemen.

Zoals je waarschijnlijk al uit de titel kon opmaken was de fantasie waarschijnlijk ver te zoeken. Van de in totaal 26 ontvangers kozen er maar liefst 14, waaronder sterspelers Bale, Modrić en Isco, voor een gloednieuwe Q7. Slechts drie van hen, Llorente, Hernández en Vallejo, denken aan het milieu door de e-tron op te pikken. De keeper, Kiko Casilla, was daarnaast als enige andere nog enigszins creatief door aan de haal te gaan met een orka zwarte SQ7 TDI. Zo zie je maar dat er in een paar jaar tijd weinig veranderd is.

Sergio Ramos lijkt het beter aan te pakken. Hij koos als enige voor een hagelnieuwe R8 Spyder V10. De enige echte Cristiano Ronaldo koos samen met doelman Keylor Navas voor een retesnelle RS7 Sportback performance, terwijl teamgenoot Toni Kroos Madrid onveilig gaat maken in een Daytona grijze SQ5 TFSI. De RS6 wordt uiteraard niet vergeten; onder andere coach Zidane en verdedigers Marcelo en Varane opteerden voor de vliegensvlugge station.

Voor wie zich nu afvraagt waar in hemelsnaam de foto’s zijn van het onnoemelijke aantal Q7’s heb ik een interessant feitje: die zijn er niet. Wil je ze écht graag zien, check dan even de video.

De volledige lijst check je hieronder.

Keylor Navas – Audi RS 7 Sportback performance

Dani Carvajal – Audi Q7

Jesús Vallejo – Audi Q7 e-tron quattro

Sergio Ramos – Audi R8 Spyder V10

Raphaël Varane – Audi RS 6 Avant performance

Nacho Fernández – Audi RS 6 Avant performance

Cristiano Ronaldo – Audi RS 7 Sportback performance

Toni Kroos – Audi SQ5 TFSI

Karim Benzema – Audi RS 5 Coupé

Luka Modrić – Audi Q7

Gareth Bale – Audi Q7

Marcelo – Audi RS 6 Avant performance

Kiko Casilla – Audi SQ7 TDI

Casemiro – Audi Q7

Theo Hernández – Audi Q7 e-tron quattro

Lucas Vázquez – Audi RS 5 Coupé

Marcos Llorente – Audi Q7 e-tron quattro

Achraf Hakimi – Audi Q7

Marco Asensio – Audi S5 Coupé

Borja Mayoral – Audi Q7

Isco – Audi Q7

Mateo Kovačić – Audi Q7

Dani Ceballos – Audi Q7

Luca Zidane – Audi Q7

Zinédine Zidane – Audi RS 6 Avant performance

Foto credit: Audi en Real Madrid.