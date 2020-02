Deze 9 fabrikanten gingen BMW voor met een gekke grille

BMW is zeker niet de eerste met deze tactiek. Dit zijn 9 merken die het ook probeerden met een gekke grille.

Merken c.q. fabrikanten met een gekke grille is af en toe dingetje. De afgelopen tijd houdt BMW ons in hun greep. Het ziet er naar uit dat de nieuwe 4 Serie en M3 enorme grilles gaan krijgen. EN met enorm bedoelen gigantisch. Grilles zo overdreven, cartoonesk en kolderiek dat je denkt dat het een 1 April grap gaat worden.

Normaal gesproken zou je zeggen, een coupé (wat de 4 Serie is), moet vooral heel erg mooi zijn. Dat is toch de reden dat je een coupé koopt? Het lijkt erop dat BMW dat toch echt anders ziet. Natuurlijk zijn er ook bij BMW conservatieve fanboys die zien dat het een tikkeltje overdreven is.

Maar is het nu zo erg, eigenlijk? Want merken veranderen wel vaker hun familiegezicht. Nu wil dat niet altijd zeggen dat het een fraaiere auto oplevert. Maar een fraaiere auto is al helemaal geen garantie voor goede verkoopcijfers.

Audi ‘we-hebben-tóch-merkhistorie’ Single Frame Grille

Debuut: 2004

Model: Audi A8 6.0 quattro (D3)

Achtergrond Audi Single Frame Grille:

De Single Frame Grille van Audi was een klein beetje vergezocht. Audi komt voort het de Auto Union groep met onder andere NSU, Horch, Audi en Wanderer. De Auto Unions uit de jaren ’30 hadden enorme grilles voor de koeling van enorme motoren. Die link werd 75 jaar later nog eventjes gelegd. Die auto’s waren onderdeel van een prestigestrijd van Nazi Duitsland. 75 Jaar later was het onderdeel van een prestigestrijd van Premium Duitsland, met de A8 W12 als eerste Audi die de nieuwe grille mocht dragen.

En, werkte het?

Oh, jazeker. Rond deze periode liet Mercedes de kwaliteitsteugels waar het om bekend stond een beetje vieren met de W211 en W220. BMW combineerde kneiterharde runflat banden met een moeilijk uiterlijk. Mede dankzij de Single Frame Grille zag men ineens Audi ook aan als alternatief. De verkoopcijfers zijn enorm gestegen sinds de invoering van de Single Frame Grille. Dus ja, het kan wel degelijk een flinke stap voorwaarts betekenen.

Lexus ‘Portaal-naar-Wonderland’ grille

Debuut: 2011

Model: Lexus LF-Gh (Concept)

Achtergrond Lexus Spindle Grille:

Op de IS220d na heeft Lexus nog nooit een slechte auto gebouwd. Ze zijn zonder uitzondering stil, comfortabel en kwalitatief hoogstaand. Op de IS220d na, dan. Het probleem is dat bijna niemand het doorhad. De auto’s waren véél te anoniem.

En, werkte het?

Absoluut! Lexus heeft enorme stappen gemaakt. Dat terwijl de meeste modellen nauwelijks gewijzigd zijn qua beleving. Nog steeds staat comfort bovenaan, nog steeds zijn ze betrouwbaar en een luidruchtige Lexus is sinds het verscheiden van de IS220d ook niet meer voorgekomen. Maar ze zijn nu juist brutaal en uniek vormgegeven. Sinds de invoering van de Spindle Grille zijn er wel wat records gebroken, maar vergeet niet dat de saaie modellen in de VS ook uitstekend verkochten.

Ford F-Serie ‘met grilles die F O R D zeggen’ Pickups

Debuut: 2009

Model: F-150 SVT Raptor

Achtergrond F O R D-grille:

Het is toch wel een beetje vreemd. Er hoeft in principe het minste geïnvesteerd te worden in de populairste auto’s van Amerika. Ondanks dat ze voorzien werden van updates, gaat de evolutie van pickups erg langzaam. Wat dat betreft was een extra stoere grille voor zo’n pick-up een goede zet van Ford. Je kon je zo beter onderscheiden.

Ram wil ook doen wat de Raptor doet, maar mist in ieder geval 1 letter #sad

En, werke het?

Absoluut. In plaats van faux-sportieve of semi-chic ging Ford vol voor ruig en stoer. Iets dat uitstekend past. De F-150 kun je afhankelijk van de uitvoering krijgen met diverse grilles, maar allemaal zijn ze veel opvallender, lomper en nemen ze een groot gedeelte van de massieve voorkant in. Een goede keuze, want Chevrolet en Dodge wisten niet hoe snel ze hun Silverado’s en RAM’s ook moesten voorzien van een nóg grotere en stoerdere grille. Dus Ford heeft het zelf nog niet toegepast op al zijn auto’s, maar het feit dat de concurrentie het overnam, was het bewijs dat het dus wel degelijke werkte.

Peugeots GIGANTISCHE koplampen met GARGANTUESKE grille

Debuut: 2004

Model: Peugeot 407 Elixir Concept

Achtergrond Peugeot grille

Peugeot was altijd het merk van de subtiele ontwerpen. Citroen en Renault wisselden elkaar af met gekke ontwerpen, terwijl Peugeot veel uitbesteedde aan Pininfarina. De 106, 205, 306, 405, 406 en 605 zijn allemaal ingetogen, chique en tijdloze ontwerpen die nog steeds staan als een huis. Aan het begin van het millenium vond Peugeot dat wel welletjes en werd er vaker gebruik gemaakt van eigen ontwerpen. De H2O en RC waren voorbodes, maar ook nog échte concepts. De 407 Elixir Concept was de eerste concept die de neus van een productie auto liet zien.

En, werkte het?

Nee, uiteindelijk niet. Het is natuurlijk altijd een beetje lastig vergelijken. Peugeot gaf niet de keuze om ook voor een normaal design te kiezen. In de persberichten gaf Peugeot trots aan dat hun koplampen het allergrootste waren in vergelijking met de concurrentie. Maar we gaan even Peugeot zijn eigen uitspraken na. Het was namelijk de bedoeling om wereldwijd 4 miljoen auto’s te gaan verkopen. Dat idee faalde jammerlijk, het werden er nog geen 2 miljoen in deze periode. Nu moeten we er bij vermelden dat het midden tijdens een financiële crisis gebeurde. Het feit dat ze nu juist weer terug zijn naar eenvoudige, ingetogen en tijdloze modellen geeft aan dat ze heel goed weten waar hun kracht ligt.

Mitsubishi ‘Liquid Swords Grille’ op de Outlander, ASX en GZA

Debuut: 2013

Model: GR-HEV Concept

Achtergrond Dynamic Shield Design

Net als veel andere merken had Mitsubishi moeite om een herkenbaar gezicht te creëren voor al haar modellen die wereldwijd verkocht werden. Wat dat betreft was het ook wel vreemd, dat de voorganger van de Outlander III er moderner en stoerder uitzag. Kan niet de bedoeling zijn van SUV.

Werkte het?

Wederom lastig te zeggen. Voor hetzelfde geld had Mitsubishi vast gehouden aan het ouderwetse en anonieme design en was het merk compleet verdwenen. Het nieuwe gezicht is herkenbaar, wordt wereldwijd gebruikt en biedt voldoende perspectief om op door te borduren.

Nissans chromen snor-des-kitsch

Debuut: 2012

Model: Hi-Cross Concept

Achtergrond Nissan V-grille

Nissan is een merk dat wereldwijd opereert. Voor lange tijd gebeurde dat met allerlei verschillende platforms, modellen en motoren. Leuk voor ons autonerds, maar niet handig voor de consument. Ondanks dat Nissan nog altijd specifiek modellen voor bepaalde contreien levert, zijn ze wel allemaal voorzien van de ‘kenmerkende’ Nissan-grille. Het is niet zozeer mooi, maar eigenlijk ook niet heel erg kenmerkend. Het is meer een soort gigantische automobiele neuspiercing. Het ergste is nog dat ze de grille op ALLE Nissans hebben geplakt. Bij de nieuwe Micra geen probleem, maar op de Patrol en GT-R ziet het er erg gekunsteld uit.

En, werkte het?

Carlos Ghosn is niet het enige zorgenkindje van Nissan. Het merk is véél te groot om te zeggen dat het een fiasco is, maar de verkoopcijfers dalen al jarenlang en de introductie van de nieuwe grille lijkt geen verschil daarin te maken . Dus nee. Het werkt (nog) niet.

Acura’s chromen wenkbrauw-des-kitsch

Debuut: 2006

Model: Acura Advanced Sedan Concept

Achtergrond Acura-grille

Het voordeel van een relatief jong merk zonder hele lange designhistorie, is dat er heel veel vrijheid is voor de ontwerpers. Je kan bij een BMW de dubbele koplampen, nieren, hofmeisterknik en achterwielaandrijving weghalen. Dan staat er een andere auto. Bij Acura maakt dat veel minder uit. Het enige jammere was, ze kwamen uit op een generieke chroom-snuit.

En, werkte het?

Nee. Na een paar jaar ging Acura weer terug naar gewoon een nette, keurige snuit met een klein chroomrandje.

Subaru’s Zapetinas Snuifje, eh, Snuitje

Debuut: 2003

Model: B11S Concept

Ach ja. Je moet eens wat proberen. Subaru is qua styling altijd een buitenbeentje geweest. Over het algemeen zijn het heel generieke ontwerpen, met een paar details die het geheel een beetje apart maken. Maakt op zich niet uit, niemand koopt een Subaru vanwege de lijnvoering. De Japanners stelden Andreas Zapetinas aan om een familiegezicht te ontwikkelen. Dat had inmiddels elk merk en Subaru kon niet achterblijven. Wellicht dat Subaru de vraag niet goed geformuleerd had, want het resultaat van de Zapatinas modellen was op zijn zachtst gezegd niet bijzonder fraai te noemen.

En, werkte het?

Nee! Zeker niet. Subaru kreeg enorm veel kritiek te verwerken. Met name de B9 Tribeca was een hork van een auto. Zapatinas werd aangewezen als de schuldige. Subaru sprong in de bres voor zijn werknemer en melde dat de nieuwe designs voor de B9 al klaar waren voordat Zapatinas aantrad. Toch: in 2006 gingen Zapatinas en Subaru uit elkaar en kwamen er ineens niet-superlelijke Subaru’s. Gelukkig waren het voornamelijk lelijke neuzen. Met de facelifts van modellen als de Impreza en Tribeca kregen de auto’s weer lekkere saaie non-descripte neuzen.

Bonus: Rover 75 V8 ‘we doen Audi écht niet na’-grille

Debuut: 2004

Model: Rover 75 V8

Achtergrond Rover V8 grille

Er was geen geld. Dit was een goedkope manier om op te vallen.

Werkte de Rover V8 grille?

Nee, absoluut niet. Rover zat echt aan het eind van de kas rond deze periode. De meest vreemde beslissingen werden genomen. Om een of andere reden kreeg de Rover 75 een V8 uit de Mustang inclusief achterwielaandrijving. Waarom weet niemand. De enorme grille leek wel heel erg op die van Audi. Rover was er vrij duidelijk over: het was de beste oplossing voor als je een grote motor goed wilde koelen. Het maakte allemaal niet uit, de productie van de Rover 75 V8 was nog maar net op gang gekomen en het merk ging kopje onder.