BMW M bevestigt grote grille voor 4 Serie

Het gaat écht gebeuren.

Het was toch wel een nachtmerrie, die gelekte foto’s van een enorme grille. Wellicht had je gehoopt dat het een uit de hand gelopen grap zou zijn, maar helaas moeten we je de werkelijkheid vertellen. Het is echt en het gaat gebeuren.

Niemand minder dan BMW M president Markus Flasch stelt dat het lek van vorige week echt is. Dat heeft hij tegenover Motoring bevestigd tijdens het BMW M Festival op het Kyalami circuit in Zuid-Afrika. Dat de auto vroegtijdig op het web verscheen was uiteraard niet de bedoeling. De verrassing is er nu wel af.

Flasch laat weten dat het om pre-productie modellen gaat. De onthulling van de nieuwe M3 en M4 zal nog wel even duren. Pas in 2021 komen beide auto’s op de markt. Waarom het nog zolang gaat duren is niet bekend. Daarmee blijft de M340i xDrive voorlopig de dikste 3 Serie die je nu kunt kopen.

Voor nu lijkt het erop dat enkel de 4 Serie en M4 die aparte grille gaat krijgen. De M3 ontloopt de dans. Verder liet de president weten dat de M3 en M4 in meerdere varianten op de markt komen. Met mogelijk achterwielaandrijving, met vierwielaandrijving, met een handbak en met een automaat. Dat zegt nu nog weinig. De kans is bijvoorbeeld aanwezig dat wij in Europa de eventuele handbak niet eens gaan krijgen.