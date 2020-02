Nieuwe Toyota GR Corolla krijgt 250 pk

Handig voor als een Toyota GR Yaris net even te klein is.

Een van de meest spectaculaire auto’s van het moment is een, ahum, Toyota Yaris. Nu heeft Toyota stiekem best vaak leuke Yarissen gemaakt. De vorige Yaris GRMN was al een snoepje zoals Casper liet weten in de rijtest, maar de nieuwe GR Yaris belooft heel bijzonder te worden.

Bommetje

Actieve differentiëlen, permanente vierwielaandrijving, een handgeschakelde zesbak, een gewicht van slechts 1.280 kg en een vermogen van 270 pk. Dit gaat een explosief bommetje worden. Die 270 paarden komen uit een 1.6 liter grote driecilinder motor. Om deze motor alleen in de Yaris te gaan leveren, zou wel heel erg kostbaar worden. Daarom is het goed nieuws.

G16E-GTS

De motor ((G16E-GTS) komt namelijk ook beschikbaar in de Toyota GR Corolla! Jazeker, een Corolla van Gazoo Racing. We haalden al een paar keer eerder aan op Autoblog dat er een snellere Corolla aan zit te komen. Het Britse Autoexpress weet te bevestigen dat deze combinatie eraan komt. Helaas weten ze ook voor wanneer de auto gepland staat: 2023.

250 pk

De GR Corolla wordt iets minder explosief in de markt gezet als de GR Yaris. De GR Corolla is moet meer een prettige allrounder zijn, zoals de Golf GTI, i30N of Focus ST. Het blok zal in de GR-Corolla dan ook iets minder vermogen leveren, alhoewel je met 250 pk zeker geen reden tot klagen zult hebben.

TNGA

Qua wegligging moet het ook goed komen. Het TNGA-platform waar de Corolla op staat (en dus ook de GR Corolla) zal voorzien zijn van multi-link ophanging. De transmissie zal waarschijnlijk dezelfde handbak zijn als uit de Yaris. Wel zal de Corolla het enkel en alleen met voorwielaandrijving moeten doen. Zo’n probleem is dat niet, tegenwoordig kunnen de voorwielen dat dankzij uitstekende banden soms zelfs een sperdifferientieel uitstekend van hun plaats.