Deze 992-versie kende jij ook nog niet (maar is wel hilarisch!)

Hij wordt al in België gebruikt.

Als automerk kun je verschillende modellen maken voor dezelfde klanten. Kijk maar eens in de huidige showrooms van Renault. Of je bouwt juist zoveel varianten van één model dat je een breder publiek bereikt. Een goed voorbeeld hiervan is de 911. Na de Dakar, GT3 Touring en GT3 RS stuiten we vandaag op een uitvoering die ik nog niet eerder heb gezien.

Eind afgelopen jaar werd ie aangekondigd, maar pasgeleden maakte hij pas zijn vuurdoop: de Porsche 911 992 Rally GT! In de basis is dit een GT3 Cup-auto die is omgebouwd voor rallygebruik. Sinds het begin van dit jaar is de Rally GT te bestellen door rallyteams.

Het rallypakket voor de GT3 Cup-auto

Het brein achter deze ombouw is Lionel Hansen. Hij is verantwoordelijk voor de technische studie, de validatie, het definiëren van de homologatie-onderdelen en het opstellen van het homologatieformulier. 80 procent van de originele onderdelen blijft behouden of wordt aangepast. Er zit dus veel origineels op. Denk aan een verstevigd chassis en een gelaste rolkooi.

De Porsche wordt nog altijd aangedreven door een 4,0-liter zescilinder boxermotor die aan een sequentiële zesbak met flippers vast zit. De schokdempers hebben drie instellingen met hydraulische bumpstops, er is een Bosch ABS-systeem, instelbare tractiecontrole, polycarbonaat lichtgewicht ruiten en kuipstoeltjes. De Rally GT staat op Michelin Pilot Sport RGT-competitiebanden.

Eerste rally

Op 22 februari mocht de 992 Rally GT voor het eerst aan de slag tijdens de Belgische Rally van Haspengouw. Achter het stuur zat Kris Princen. Later moeten er meer 992’s meeyodoen aan de rally, maar vooralsnog is Princen de enige. De 992 moest overigens wel het onderspit delven tegenover een Verstappen in een Skoda Fabia. Tja.

Op YouTube zijn in verschillende compilaties van de recente rally wat beelden te vinden van de 992 Rally GT. Zo te zien is het nog even wennen om het vermogen op een juiste manier naar de ondergrond te brengen. Maar wat een beelden zijn het, nietwaar? Liever dit als productieauto of een nieuwe hybride Dakar?

Bron: 992 Rally GT

Foto’s: 2025 Belgian Rally Championship