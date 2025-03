Zo willen onderzoekers EV-batterijen nieuw leven inblazen

Verjongingskuur voor je EV-batterij: zo werkt het.

‘Heb je weer zo’n proefballontje wat werkt in het lab maar niet in de echte wereld waardoor er uiteindelijk niets van terecht komt’, kun je denken bij dit onderwerp. Maar zonder dit soort experimenten komen we zeker niet verder. Onderzoekers van de universiteit in het Chinese Fudan zeggen dat ze een manier hebben gevonden om batterijpakketten van EV’s nieuw leven in te blazen.

Hoe? Door de EV-batterij een injectie te geven. Het werkt dus een beetje hetzelfde als mensen die in hun gezicht een rimpeltje minder lusten of graag wat volle lippen willen hebben. Met een spuitje wordt het net allemaal wat frisser, is de overeenstemmende gedachte bij de gezichtsbehandeling en het batterijverbetering.

Hoezo EV-batterij verjongen?

De onderzoekers delen hun studie op Nature. Op dit moment is het zo dat batterijen van elektrische auto’s niet het eeuwige leven hebben. Na zo’n duizend keer op- en ontladen, raakt de accu uitgeput. De opslagcapaciteit wordt kleiner waardoor de actieradius ook naar beneden gaat. Daarnaast worden er steeds meer lithiumionen inactief waardoor er geen ionenuitwisseling meer is. De ionen die er zijn, doen dan dus niks. Dit willen de onderzoekers tegengaan met het verjongingsspuitje.

“In de toekomst zal een infusieopening van twee millimeter voldoende zijn om oude batterijen nieuw leven in te blazen”, aldus het onderzoeksteam. Er wordt 2 millimeter van een lithiumhoudende substantie in de binnenkant van de batterijcel geïnjecteerd. Dit goedje heet lithiumtrifluoromethaansulfinaat (LiSO2CF3). Dat mag je weer vergeten. Deze stof heeft optimale elektrochemische eigenschappen en kan daarmee de lege elektrode opfrissen.

Wat levert het op?

De methode is nog niet getest op een volledige EV-batterij. Losse cellen uit een vergelijkbare lithium-ijzerfosfaatcel zijn gebruikt om te verjongen. Dat moet verder geen afbreuk doen aan de werking op EV-accu’s. “Na 11.818 cycli is er sprake van een capaciteitsbehoud van 96,0 procent”, aldus de wetenschappers. Bijna 12.000 keer op- en ontladen dus, in plaats van rond de 1.000 keer. De batterij kan dus ruim 10 keer zo lang mee.

Voor de cynici die nog altijd achter de eerste zin van dit artikel staan: ja, er is nog geen zicht op commercieel gebruik van deze techniek. Maar het feit dat het werkt en de batterijen zoveel langer mee kunnen gaan, belooft veel goeds. Nu nog een manier vinden om genoeg stroom naar onze auto’s te krijgen.