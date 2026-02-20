Deze aangedikte Ford Transit Custom ga je in Nederland niet veel tegenkomen

De bus die voorrijkosten nog duurder maakt.

Ford heeft een vernieuwde versie van de Transit Custom waarmee ze de sportief rijdende ondernemers willen aanspreken. Voor wie een opgepompte Transit wil is er nu de Grey Platinum versie. Hiermee val je gegarandeerd op als je bij je klant aankomt.

Extra stoepschraper en vermogen

Om indruk te kunnen maken, is het uiterlijk van de bus aangepast. Zoals op de foto’s te zien is, is de bus nu voorzien van een voorspoiler, zitten er sideskirts onder gemonteerd en zit er zelfs een dakspoiler op. Voor dat kleine beetje extra bedacht Ford dat matzwarte striping met rode accenten het plaatje nog dikker zou maken, want zoals we allemaal weten: met strepen op je auto gaat ie sneller. Om het helemaal af te toppen zitten er ook zwarte 17-inch sloffen onder.

Ook het interieur is op een andere manier ingestoken. Er zitten andere luxere stoelen in die zijn afgewerkt met, zoals Ford het noemt, ‘Grey Platinum stiksels’. Voor de rest is er niet veel toegevoegd buiten wat upgrades van de airco naar een dual-zone airco en zit er een uitgebreidere driver assistance pack op. Als dat nog niet genoeg is krijg je er zelfs een verwarmd stuur bij!

Meer vermogen in je werkbus!

Niet alleen optisch is de Transit aangepakt, Onderhuids heeft deze versie van de Transit heeft standaard de 2,5 liter benzine motor onder de motorkap liggen. Om dit nog meer te ondersteunen heeft de Transit ook een 11,8 kWh accu waarmee je 55 km elektrisch kan rijden. Dan heb je een totaal systeem vermogen van 233 pk. Met dit vermogen kan je tot 2,3 ton achter de bus trekken.

Ik hoor je denken. Wat kost dat dan? De gesloten bestelwagen heb je vanaf 52.016 euro en de dubbele cabine is er vanaf 57.069 euro. De eerste exemplaren worden geleverd rond april van dit jaar. Voor wie denkt, dit is nog niet uitgesproken genoeg is er ook nog de MS-RT-versie. Die is in een nog opvallender kleurtje te verkrijgen en heeft nog diverse upgrades in het interieur.

Niet zero-emissie proof

Let wel op, sinds 1 januari 2025 gelden er in bepaalde gemeenten de zero-emissiezones. Je zou denken, daar heeft deze hybride benzine bus toch niks mee te maken? Wel dus. Dit geldt voor alle bestelauto’s waar deze bus ook onder zou kunnen vallen. Deze Ford Transit Custom Grey Platinum zal dus niet snel een verkoopsucces worden in Nederland.

Tenzij je de volledig elektrische Transit zou aanschaffen, die is uitstootvrij en dan mag je wel die gemeentes in. Dus wat wordt het? De Grey Platinum, de MS-RT of toch liever een dikke Volkswagen bus? Of toch iets volledig elektrisch?