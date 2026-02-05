Deze dikke Transporter is de droom van iedere zzp’er

Als je een Transporter moet rijden voor je werk, maar je wil eigenlijk een Golf GTI.

Je kunt als zzp’er in een wit busje met ongespoten bumpers gaan rijden, maar het oog wil ook wat. Veel zzp’ers rijden daarom rond in een gepimpte bus. Je kunt natuurlijk zelf aan het slag met aftermarket onderdelen, maar je kunt tegenwoordig ook hele dikke busjes af fabriek krijgen.

Zo presenteert Volkswagen nu de Transit, pardon… Transporter Sportline. Dit is eigenlijk de Golf GTI onder de busjes. Qua uiterlijk dan. De Sportline is uitgevoerd met dikke bumpers, een rode bies in de grille, zwarte spiegelkappen, 19 inch velgen en een spoiler van het formaat luifel.

De Transporter is zelfs verlaagd met 29 millimeter, door middel van Eibach-veren. Dat is niet zo praktisch, want een bus blijft een werkpaard. Maar goed, het past wel bij het totaalplaatje. Het interieur is ook nog opgeleukt, met rode stiksels en Sportline-logo’s.

Mocht je de Sportline te veel van het goede vinden, dan is er de Transporter Commerce Pro S. Die is ook lekker dik, maar net iets subtieler. We zien minder zwart op de voorbumper en de spoiler is iets kleiner. De velgen zijn zelfs twee maten kleiner, wat toch een béétje lullig oogt bij deze uitvoering.

We moeten helaas onze excuses aanbieden aan de zzp’ers die warm lopen voor deze Transporter: we hebben jullie waarschijnlijk dood gemaakt met een blije… eh… blij gemaakt met een dode mus. De Transporter Sportline is alleen verkrijgbaar in het Verenigd Koninkrijk. Volkswagen Nederderland heeft aan Autoblog bevestigd dat de Sportline niet deze kant op komt. Jammer maar helaas, je zult je Transporter toch zelf moeten pimpen.