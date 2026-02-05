Deze dikke Transporter is de droom van iedere zzp’er

Als je een Transporter moet rijden voor je werk, maar je wil eigenlijk een Golf GTI.
Je kunt als zzp’er in een wit busje met ongespoten bumpers gaan rijden, maar het oog wil ook wat. Veel zzp’ers rijden daarom rond in een gepimpte bus. Je kunt natuurlijk zelf aan het slag met aftermarket onderdelen, maar je kunt tegenwoordig ook hele dikke busjes af fabriek krijgen.
Zo presenteert Volkswagen nu de Transit, pardon… Transporter Sportline. Dit is eigenlijk de Golf GTI onder de busjes. Qua uiterlijk dan. De Sportline is uitgevoerd met dikke bumpers, een rode bies in de grille, zwarte spiegelkappen, 19 inch velgen en een spoiler van het formaat luifel.
De Transporter is zelfs verlaagd met 29 millimeter, door middel van Eibach-veren. Dat is niet zo praktisch, want een bus blijft een werkpaard. Maar goed, het past wel bij het totaalplaatje. Het interieur is ook nog opgeleukt, met rode stiksels en Sportline-logo’s.
Mocht je de Sportline te veel van het goede vinden, dan is er de Transporter Commerce Pro S. Die is ook lekker dik, maar net iets subtieler. We zien minder zwart op de voorbumper en de spoiler is iets kleiner. De velgen zijn zelfs twee maten kleiner, wat toch een béétje lullig oogt bij deze uitvoering.
We moeten helaas onze excuses aanbieden aan de zzp’ers die warm lopen voor deze Transporter: we hebben jullie waarschijnlijk dood gemaakt met een blije… eh… blij gemaakt met een dode mus. De Transporter Sportline is alleen verkrijgbaar in het Verenigd Koninkrijk. Volkswagen Nederderland heeft aan Autoblog bevestigd dat de Sportline niet deze kant op komt. Jammer maar helaas, je zult je Transporter toch zelf moeten pimpen.
Reacties
heckblende zegt
zal er goed uitzien op een verdrijvingsvlak
cossiekiller zegt
Ik dacht eerst dat het een Transit was.
Ziet er dik uit, buiten de velgen…
Vraag me alleen af of je die verlaging door de Belgische keuring krijgt. Ook al is het van de fabrikant, ze doen hier hun best om je het leven zuur te maken.
asgvdb zegt
Het is ook een Transit in de basis.
Mike zegt
Niet elke zzp’er is een bouwvakker, er zijn genoeg zzp’ers met andere droomauto’s
waterisnat zegt
De file van Volendam naar A’dam elke ochtend zou er anders uitzien als deze “man-with-a-van” droom in NL leverbaar was