Nieuwverkoop legt het af tegen import

De auto-import vermorzelt de nieuwverkopen in 2026 én de markt neemt een voorschot op 2027. Dit gaat er allemaal gebeuren dit jaar.

De tweede maand van 2026 zit er bijna op. Over een paar dagen staat er een nieuw kabinet op het bordes met allemaal spannende nieuwe plannen én de emissienorm voor plug-in hybrides wordt flink strenger vanaf 1 februari. Allemaal zaken die de automarkt maar weer eens op zijn kop zet.

Meer import in 2026 dan nieuwverkoop

Allereerst even de kop van het artikel. Autotelex houdt de statistieken bij van de verkoopcijfers en heeft een marktupdate gepubliceerd van februari 2026. Daarin kijken ze terug op de eerste maand van dit jaar en alvast vooruit naar de rest van het jaar en verder.

Het valt vooral op hoe enorm veel auto’s we in ons land importeren. We schreven eerder al over het succes van de importauto dit jaar, maar de cijfers zijn schokkend. Autotelex becijfert dat er in januari 2026 maar liefst 8.000 (!) auto’s meer zijn geïmporteerd dan nieuw verkocht. Als deze trend zich doorzet krijgt 2026 een primeur. Meer import dan nieuwverkopen.

De meest geïmporteerde auto van januari 2026 is de Volkswagen Polo. Op de voet gevolgd door de Ford Kuga. Op de lijst van nieuw verkochte auto’s in ons land staat die overigens op nummer 5.

En de rest van 2026?

Een nieuwe auto kopen is in Nederland voor een particulier schier onmogelijk, dus import lijkt hét alternatief te worden. Scheelt flink wat centjes. Toch verwacht Autotelex nog wel een eindsprint aan het einde van het jaar.

Zo wordt er een nieuwe emissienorm voor plug-in hybrides ingevoerd per januari 2027 en het nieuwe kabinet tekent voor de pseudo-eindheffing voor werkgevers. Het eerste betekent dat de strengere meetmethode voor forse hogere CO2 uitstoot zorgt bij de huidige phev’s en dat is iets wat alleen kan worden opgelost door een grotere batterij. Fijn voor de Chinese autoindustrie die dat al in het aanbod heeft en de auto’s al naar Europa stuurt om de importheffingen te omzeilen.

Dat tweede is een heffing die in ons land bedacht is om werkgevers een “boete” op te leggen voor elke werknemer die in 2027 nog een auto met een brandstofmotor onder zijn kont geschoven krijgt. Dat wordt dus eind dit jaar nog een run op plug-in hybride leaseauto’s voor kleinere leasemaatschappijen en wagenparkbeheerders die nog snel een brandstofauto willen aanbieden aan hun werknemers. Hierna is alleen een EV nog betaalbaar. Het kan wél…