Nou? Weet je het?

Het is altijd een leuk spelletje. ‘Jij raadt nooit wat…’ Hebben we nu weer. Het gaat namelijk om de elektrische Ford Transit en dan wel de versie waar Ford volgend jaar mee komt. En daar komt voor het eerst in 60 jaar iets nieuws op.

De Transit wordt namelijk voorzien van…. *tromgeroffel…* vierwielaandrijving!! Ja, we hebben nooit gezegd dat het een moeilijk spelletje zou zijn!

Ford komt dus in 2026 met een E-Transit Custom die voor het eerst vierwielaandrijving krijgt. Niet iets wat je meteen zou verwachten bij een elektrische bus die vooral in steden rondrijdt, maar blijkbaar is de behoefte groter dan gedacht.

De nieuwe versie krijgt naast de achterasmotor een extra elektromotor op de vooras. Daardoor kan de bus al zijn wielen aandrijven, wat vooral handig is voor situaties waar een normale elektrische bestelbus al snel staat te spinnen: nat gras, losse ondergrond, een bouwplaats die na een regenbui verandert in een glijbaan.

Jij raadt nooit welke optie deze Ford krijgt

Ook pakketbezorgers die in onze ijskoude winters door meters sneeuw en plakken ijzel moeten ploegen gaan it hun bol om dit nieuws! Maar goed, genoeg gejubeld. Is er ook nog slecht nieuws te melden?

Tja. de range gaat iets naar beneden. De 2wd E-Transit Custom haalt tot 373 kilometer volgens WLTP. Met AWD zal dat iets minder zijn, maar hoeveel is nog niet bekend. houd rekening met zo’n 50 kilometer en je zit volgens ons wel redelijk in de richting.

Maar is dat erg? Mwoah, deze versie richt zich vooral op omstandigheden waar grip belangrijker is dan absolute actieradius. Laadvermogen tot een ton blijft gewoon beschikbaar, wat hem bruikbaar houdt voor allerlei soorten werk, haast Ford zich erbij te zeggen.

Maar even serieus. Je kunt zeggen wat je wil, maar het is wel mooi om te zien dat elektrische bedrijfswagens langzaam hun beperkingen beginnen te verliezen. Eerst was het het bereik, daarna het laden, nu zelfs de terreincapaciteiten. Stapje voor stapje wordt het elektrisch alternatief iets waar steeds minder mensen omheen kunnen, ook al voelt het soms nog wat onwennig.

Alleen de prijs. Dat is nog wel het grote struikelblok voor de kleine zelfstandige loodgieter of -daar is ie weer- pakketbezorger. De gewone Transit met accu kost namelijk al makkelijk 47.000 euro en de 4×4 zal er een behoorlijke schep bovenop doen

Daar moet je een hoop pakketjes voor bezorgen…