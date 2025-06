Jij raadt nooit welke legende 60 kaarsjes uitblaast…

Een legende die 60 kaarsjes uitblaast. Dat kan er maar 1 zijn toch?

Zestig jaar geleden rolde hij voor het eerst van de band: de Ford Transit. Geen glamourmodel, geen posterauto, maar een werkpaard dat zich stilletjes onmisbaar maakte. Waar je andere jubilarissen een horloge geeft, krijgt de Transit een nieuwe generatie – elektrisch, slim en nog steeds niet te beroerd om gewoon de mouwen op te stropen.

Want laten we eerlijk zijn: iedereen hééft wel eens een Transit gebruikt, gehuurd of minstens halfvol gezien met laminaat en twijfelachtige restpartijtegels. Hij is er altijd. Lang voor je er bent, en nog lang nadat je klaar bent. Hij is het vehikel van mensen die dingen dóén.

Ford vierde het jubileum in Birmingham, met een line-up die je gerust een familiereünie op wielen kunt noemen. Van de originele 1965-versie tot de nieuwste e-Transits met digitale dashboards, ingebouwde 5G en meer software dan een gemiddelde start-up. De evolutie is zichtbaar, maar de inzet blijft gelijk: betrouwbaar transport, zonder fratsen.

De Transit is nooit het onderwerp van autobladen geweest, maar ondertussen wel de reden dat er überhaupt spullen ín die bladen stonden. Hij rijdt, laadt, lost, sjouwt, verhuist, helpt, en doet dat al zes decennia met een vanzelfsprekendheid die je zelden ziet.

En nu is hij dus toekomstbestendig. Elektrisch, verbonden met apps, deelbaar in wagenparken, en slim genoeg om te weten wanneer hij z’n eigen onderhoud nodig heeft. Toch voelt het niet als een breuk met het verleden, eerder als een logisch vervolg. Alsof de Transit zelf ook wist: het werk verandert, dus ik moet mee.

Dus hulde aan de Transit. Niet omdat hij het hardst rijdt, of het mooist klinkt, maar omdat hij al 60 jaar precies doet wat hij moet doen – en dat beter dan wie dan ook. Hij is de stille kracht in een wereld vol herrie.

Een auto waar je misschien niet verliefd op wordt, maar waar je wel altijd op kunt bouwen. En daar mogen er best wat meer van zijn.