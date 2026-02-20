Dieselgate blijft Volkswagen achtervolgen

Het is inmiddels 11 jaar later, maar Volkswagen is nog altijd niet van dieselgate af…

Bij dieselgate denken we allemaal meteen aan Volkswagen. En aan alle ellende die het merk over zich heen kreeg door de sjoemeldiesels die het merk in zijn auto’s lepelde. Overigens niet alleen bij Volkswagens, maar ook bij andere merken uit de stal.

Nou was het Volkswagen die als eerste betrapt werd, maar het was zeker niet het enige merk dat zich schuldig maakte aan sjoemelen met zijn diesels. De ellende voor het Duitse merk begon in de Verenigde Staten, maar ook anno 2026 achtervolgt het schandaal het merk nog steeds. Nu is Frankrijk weer aan de beurt.

Volkswagen opnieuw aangeklaagd voor dieselgate

Op 30 januari van dit jaar heeft het concern een dagvaarding ontvangen om voor een rechtbank in Parijs te verschijnen. Volkswagen is namelijk, net als Peugeot-Citroën (het voormalige PSA), Renault en Fiat Chrysler, ontboden om op 18 december 2026 te verschijnen voor onderzoekrechters in Parijs. Het betreft een vaststellingszitting en het eigenlijke proces kan dan in 2027 van start gaan.

De aanklacht betreft “bedrog, door een rechtspersoon, op goederen die een gevaar vormen voor de gezondheid van mens en dier”. Volkswagen wordt hiervan beschuldigd van 2009 tot 2016. Het merk zette toen zo’n miljoen dieselauto’s af van het type EA189 TDI 1.2, 1.6 en 2.0 liter. Die motoren zaten in Volkswagens, Volkswagen bedrijfsauto’s, Seats, Audi’s en Skoda’s.

Houdt het dan nooit op?

Houdt de ellende van dieselgate dan nooit op? Nou kennelijk niet. Zolang er mensen nog geld ruiken zal er geprocedeerd worden. Deze rechtszaak dreigt ook massaal te worden. Met zoveel auto’s zijn er ook heel veel partijen betrokken. Duizenden natuurlijke personen (kopers), honderden bedrijven en wie er nog meer brood in ziet.

Mocht in de rechtszaak door de rechters bewezen geacht worden dat Volkswagen schuldig is dan hangt niet alleen een boete van 750 duizend euro (met mogelijke verhoging tot 10 procent van de jaarlijkse bruto inkomsten) boven het hoofd. De rechtbank kan ook een verbod op commerciële marketingactiviteiten opleggen. Dit als extra schadevergoeding voor het misleiden van de Franse consument.

Kortom, ze zijn in Wolfsburg nog niet van dieselgate af en er zullen nog heel wat zweetdruppeltjes en geldstromen naar advocaten vloeien voor Das Auto helemaal van het dieselschandaal verlost is.