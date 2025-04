Maak de 992 S/T nóg duurder met deze upgrades

Als je meer dan vier ton stuk slaat op een 911, waarom niet nog wat extra geld erachteraan gooien?

De 992 S/T is al hemeltergend duur, met een Nederlandse vanafprijs van dik vier ton. En vervolgens ziet niemand het verschil met een GT3 Touring… Met 25 pk extra en 40 kg minder gewicht zijn de specificaties ook niet heel veel spectaculairder.

Mocht je het onderscheid toch wat groter willen maken, dan kan dat nu. De Britse Porsche-veredelaar JCR heeft een pakket met upgrades voor de 992 S/T. Qua uiterlijk vallen vooral de aerodiscs op de achterste velgen op, maar de upgrades zitten vooral onderhuids.

Zo is de S/T voorzien van nieuwe Pagid RSC1-remblokken en remschijven van Surface Transforms. Niet dat de standaard carbon-keramische remmen zo beroerd waren, maar deze remmen zouden nog beter bestand moeten zijn tegen oververhitting en minder wegen.

De auto is verder voorzien van nieuwe camberblokken op de vooras, die meer negatieve camber mogelijk maken. Er hangt ook een nieuw uitlaatsysteem onder, inclusief een andere katalysator en titanium uitlaateindstukken. We hebben geen videomateriaal, maar dit zal ongetwijfeld fantastisch klinken.

De aerodiscs op de velgen zijn natuurlijk functioneel, maar het ziet er ook wel heel gaaf uit. Een andere subtiele aanpassing zijn de matzwarte racenummers. Normaal zijn we niet zo’n fan van alles zwart, maar op een of andere manier is dit wel een lekker totaalplaatje. JCR heeft trouwens ook nog klassieke ruitjesbekleding aangebracht in het interieur, wat de auto origineel niet had.

Wat de technische aanpassingen betreft: die voegen alleen wat toe als je echt op het circuit het maximale uit je 911 S/T wil persen, dus de doelgroep lijkt ons heel klein. We vrezen dat een groot deel van de eigenaren überhaupt niet het circuit op gaat met hun gelimiteerde Porsche.

We hebben niet de totaalprijs van alle upgrades, maar als we even een blik werpen op de website van JCR zien we dat je met alleen de remmen en de uitlaat al meer dan €30.000 kwijt bent. Maar ja, met een prijskaartje van vier ton kan dat er ook nog wel bij.