Nieuwste speciale Ducati is een STO met twee wielen

De Ducati Streetfighter V4 Lamborghini is de laatste samenwerking tussen Lamborghini en Ducati.

De Volkswagen Groep boft maar met hun brede arsenaal merken. Met name het hebben van Ducati en Lamborghini zorgde al vaker voor een toffe samenwerking tussen de twee. Het is meestal een voorbeeld van wat er gebeurt als een Italiaanse superbike-fabrikant zijn krachten combineert met een Italiaanse supercar-fabrikant: het resultaat is vaak erg gaaf.

Ducati Streetfighter V4 Lamborghini

De nieuwste samenwerking tussen de twee Italiaanse supermerken is hier: dit is de Ducati Streetfighter V4 Lamborghini. De Streetfighter V4, die zijn technische basis deelt met de Panigale V4 S, wordt hier opgevoerd naar standje 11. Tenminste, qua design. Qua aandrijving heb je het over dezelfde 1.103 cc grote motor met 208 pk. Dat lijkt ons voldoende om van deze naked een heerlijk snelle fiets te maken.

Nee, wat vooral centraal moet staan is het design, gebaseerd op de Lamborghini Huracán STO. Dat begint al bij de kleurstelling: de Ducati Streetfighter V4 Lamborghini is net als de Lambo uitgevoerd in twee kleuren. Voor de lancering is gekozen voor Citrea Green met accenten in Dac Orange. Het kenmerkende Lamborghini-nummer 63 (Lamborghini was opgericht in 1963) komt ook terug op de Ducati.

630 stuks

Naast de bijzondere kleurstelling werd ook gekozen voor velgen die erg doen denken aan die van de Huracán STO. De Streetfighter V4 is al een heftig ding, maar met deze felle kleurtjes en Lamborghini-details wordt ‘ie enkel nog gaver. Er zullen slechts 630 exemplaren gebouwd worden van de Ducati Streetfighter V4 Lamborghini.

Tenminste, niet helemaal. Er komen nog 63 extra exemplaren die enkel gereserveerd zullen zijn voor Lamborghini-eigenaren. Die krijgen de mogelijkheid om de Streetfighter qua kleurstelling te laten matchen met hun Lamborghini. De ultieme tweewieler voor Lamborghini-fanaten. Voor prijzen moet je een potentiële klant zijn. Dat geeft eigenlijk al aan dat het een duur apparaat gaat worden.