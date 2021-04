Deze acht oranje auto's feesten lekker door vandaag - Autoblog.nl

Een lijstje met oranje auto’s kan natuurlijk niet uitblijven vandaag. Nietwaar?

Het is Koningsdag. Dat betekent dat oudere mensen foutief koninginnedag zeggen op het moment dat ze hun hoofd vullen met tompoucen en een liter oranjebitter. Dat moet toch kunnen? Uiteraard relateren wij van Autoblog deze dag aan auto’s.

Vanochtend hadden we de lezersvraag of je een oranje auto zou kopen. Voor nu hebben we een overzicht van auto’s die verreweg het beste tot hun recht komen in het oranje. Uiteraard is smaak subjectief en de mening discutabel, maar het is in elk geval een kleurrijk lijstje geworden.

Porsche 911 GT3 RS (997.1)

Pure Orange

Misschien is deze Porsche wel de beste allround rijdersauto aller tijden. Een van de weinige auto’s die overal in zijn element is. Die latere modellen werden verfijnder, sneller en luxer. Maar de 911 997.1 lijkt de perfecte mix te hebben tussen pure rauwheid zonder dat je in een klassieker rondrijdt.

Het felle groen staat overigens nog iets beter, maar het oranje is een serieus goede nummer 2. In combinatie met de zwarte wielen en stickers heeft de auto een doelmatige doch feestelijke uitstraling. Leuk detail, ook de rolkooi is dan oranje gespoten. Cool hé?

Lamborghini Murciélago 6.0

Arancia Ishtar

Ok, dit is een twijfelgeval. Sowieso is het een kwestie van smaak. In het Lamborghini Museum stond een beige Diablo VT 6.0 en het was misschien wel de mooiste auto ooit. Een chique kleur op een Supercar werkt eigenlijk beter dan dan dubbelop. Behalve bij een Lamborghini. Die auto’s nemen zichzelf niet serieus, dus daar mag een historisch verantwoorde felle kleur op.

De Murciélago lijkt wel speciaal ontwikkeld voor de kleur oranje. Rechte lijnen en vlakken, weinig frutsels. Het basisontwerp is verreweg het mooist, met de achterlichten die verwijzen naar de Countach. Zonder de latere foute spoilers en gekke wielen. Qua design misschien wel geslaagder dan wat Ferrari destijds op de weg zette.

Acura NSX

Thermal Orange Pearl

Het probleem met de NSX qua uiterlijk, is dat de auto niet voldoende visuele présence heeft. Althans, dat geldt voor nu. Waar een 10 jaar oude Audi R8 zeldzaam slecht oud wordt, lijkt het alsof het goed gaat komen met de NSX. Zeker als je ‘m in het echt ziet, is het een bijzonder doch ingetogen auto.

Daarom kan een felle kleur geen kwaad. Sowieso is het een betere optie dan een rare bodykit of een hoop spoilers. De oranje lakkleur kwam pas na de eerste milde modelupdate van de snelle Acura. De in Amerika gebouwde én ontwikkelde Supercar kun je alsnog in deze kleur bestellen, dus doe het ook als je voldoende geld hebt.

Donkervoort D8 RS 270

Willy57 van Oranje

Het was even kiezen of we voor Spyker of Donkervoort gingen. We hebben vakmanschap, prestaties en coolheid verkozen boven constant failliet gaan. De Donkervoort F8 RS 270 was misschien wel de eerste écht snelle Donkervoort.

Natuurlijk, daarvoor waren er ook zat snelle Donkervoorts, maar met de RS 270 bevond Joop Donkervoort zich in een hogere gedeelte van de markt. Met succes, want na de RS zocht het merk het hoger en hogerop. Een volwaardig concurrent voor veel supercars.

Ford Focus RS Heritage Edition (DYB)

Deep Orange

Deze inbreng komt van @RubenPriest. De Ford Focus RS is een zeer serieuze hot hatch die het leven niet zo serieus neemt. Ford weet altijd een paar leuke kleuren te bedenken voor de auto. De eerste generatie Focus RS was er alleen in het Performance Blue (dat op zich een perfecte kleur is). De tweede generatie kwam er in het felgroen en de derde in het knalbauw. Lekker man!

Ford nam ook op gepaste wijze afscheid van de Focus RS. De Heritage Edition was de laatste Focus RS. Er zijn er 50 van gebouwd om het einde van dit model luister bij te zetten. Het was overigens niet alleen de kleur, je kreeg ook 25 pk extra dankzij een performance-pakketje van Mountune.

BMW 1M Coupé (E82)

Valencia Orange

Eigenlijk zouden we de BMW M3 GTS moeten behandelen. Die auto was echter fel oranje om één reden: het budget was op. Een aangepast interieur en flink aangepakte motor maakten een flinke deuk in het ontwikkelingsbudget van de snelle M3. Omdat het anders op een M3 met spoiler leek, hebben ze gekozen voor een zeer opvallende kleur. Een goedkope manier om een auto aparter eruit te laten zien.

Het was ook de enige kleur. In het geval van de 1M is het een historische hoedtik naar de BMW M1. Destijds was de M1 officieel in drie kleuren leverbaar: zwart, wit en oranje. Dat herhaalden ze met de 1M. Ook is het Valencia Orange net even wat chiquer dan knaloranje.

McLaren MP4-12C

Papaya Orange

Voor sommige auto’s is de kleur een leuke bijkomstigheid. Bij McLaren is de kleur echt historisch verantwoord. Het is namelijk de racekleur die Bruce McLaren toepaste op zijn auto’s. Nog altijd kun je de kleur krijgen op elke McLaren. Voor de 12C was het misschien wel de belangrijkste toevoeging.

In principe heeft de 12C last van hetzelfde dilemma als de Honda NSX. De auto is qua karakter niet spectaculair en qua visueel drama valt het ook reuze mee. Met deze kleur heeft de wat saai vormgegeven MP4 12C meer visuele présence en is het ook nog eens keurige hoedtik naar het verleden.

Peugeot RCZ

Orange Tourmaline

Eigenlijk is het schandalig niet we niet allemaal massaal de Peugeot RCZ hebben gekocht. De sportieve coupé van Peugeot is heel erg bijzonder. Ja, de basis is een gewone 308. Dat is overigens best een prettig onderstel. De RCZ ziet er véél spannender uit dan dat ‘ie is. Maar is dat erg? Je hebt het verbruik van een 308, gecombineerd met het looks van een exoot.

Met de juiste motor is het overigens best een vlotte auto. Je kon ‘m krijgen in het oranje, waardoor het een nog apartere verschijning was. Helaas heeft Peugeot daar geen persfoto’s van gemaakt. Ook op AutoJunk staan er nul. Wel zijn er platen van de ‘Arlen Ness’-uitvoering, die mat-oranje was met mat zwarte details. Wederom zag de auto er zeer speciaal uit, maar de originele kleurstelling was fraaier.