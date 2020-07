Mercedes-AMG GT Black Series is krankzinnig duur

In vergelijking met de overige AMG GT modellen is de Black Series een model op zichzelf als je naar de prijs kijkt.

Hij heeft het uiterlijk van een GT3 raceauto en een uniek geluid (dat niet iedereen als mooi kan bestempelen). Tel daarbij op dat het meer dan 700 pk met zich meedraagt én het Black Series label draagt. Dat de Mercedes-AMG GT Black Series niet goedkoop is komt voor niemand als een verrassing.

Mercedes heeft de Duitse prijzen bekendgemaakt. Normaal gesproken niet zo heel spannend, maar wat opvalt is hoe duur deze Black Series gaat zijn in het thuisland. Dat betekent dat Nederlandse kopers hun borst kunnen natmaken.

In Duitsland scoor je de Mercedes-AMG GT Black Series vanaf 335.240 euro. Dat is inclusief de verlaagde en tijdelijke Duitse 16% BTW. Om je een beeld te geven. De AMG GT R Pro (gelimiteerd tot 750 stuks) had in 2019 een prijskaartje vanaf 211.701 euro inclusief 19% Duitse BTW. Voor zo’n Black Series betaal je dus ruim meer dan een ton in vergelijking met de Pro. Dat is best bizar.

Een Nederlandse prijs van de AMG GT Black Series is vooralsnog niet bekend. De Nederlandse prijs van diezelfde AMG GT R Pro bedroeg in 2019 minder dan 290.000 euro. Kijk er dus niet gek van op als de Mercedes-AMG GT Black Series hier in Nederland richting de 400.000 euro kruipt. Dat komt qua prijs ongeveer overeen met een zeer aangeklede Porsche 911 GT2 RS.

De Mercedes AMG GT Black Series is inmiddels opgenomen in de Duitse configurator. Waar komt jouw spec op uit?