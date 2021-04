Lotus Emira wordt de laatste der Mohikanen - Autoblog.nl

Er komt nog één Lotus ‘zoals we ze kennen’. Daarna is het over en uit voor Lotus als een merk dat auto’s met verbrandingsmotoren bouwt. Het laatste hoofdstuk komt dit jaar in de vorm van de Lotus Emira.

Als je een voorbeeld wil hebben van hoe een auto nou écht leuk wordt om mee te sturen, kun je niet om Lotus heen. Het merk, opgericht door Colin Chapman, moest het nooit hebben van grote aantallen pk’s, duizelingwekkende 0-100 tijden of gigantische motoren. Nee, als de auto’s maar klein en licht genoeg zijn, heb je het beste recept voor een toffe kleine sportwagen.

Emira

Wie dus fan is van deze insteek, moet zijn hart vasthouden. Lotus gaat in juli dit jaar de Emira onthullen en het wordt hun laatste auto met verbrandingsmotor. Daarna worden alle Lotussen elektrisch. Daarover zo meer, eerst even richten op de Emira. Deze naam is nieuw en duidt een model aan wat dus dit jaar onthuld gaat worden, op zes juli om precies te zijn. De auto luisterde voorheen naar de interne naam Type 131 en daarom komt deze onthulling niet als een gigantische schok.

Elise 2.0

Wat is de Lotus Emira? Qua styling wordt het een soort kleine Evija, zoals we op heel subtiele wijze kunnen zien aan de gedeelde afbeeldingen. De Lotus Emira wordt een nieuw begin voor het hele merk. Het moet aanvoelen alsof de Lotus Elise een gigantische revolutie doormaakt. Hij wordt comfortabeler, iets groter en sneller dan de lichtgewicht ‘voorganger’. Ook gaat technologie meer en meer een rol spelen. Waarom? Omdat de auto de koploper is van een nieuw Lotus. Waar het begrip ‘sportauto’ een nieuw leven in wordt geblazen. De Lotus Emira wordt geen hybride of elektrische auto: er komt een keuze uit verschillende benzinemotoren. Er wordt nog geen woord over gerept, maar wel dat ze wederom de motoren bij iemand anders vandaan halen. Wie dat is, wordt nog even niet onthuld. Wel deelde Lotus al eerder dat er een samenwerking komt met Alpine, dus wellicht dat de motoren bij Renault vandaan komen. Ook heeft Geely een grote vinger in de pap bij Lotus, dus ook hun bereik kan voor een breed assortiment zorgen.

Toekomst

De Lotus Emira trapt dus een nieuw hoofdstuk af in het boek van Lotus. Er komen wat zaken aan bod die alvast een beeld moeten schetsen van dit nieuwe hoofdstuk. We weten al wel: het wordt volledig gericht op elektrische aandrijving. Het eerste deel daarvan kennen we al: de Evija, die binnenkort klaar is voor de kopers. Dit wordt gelijk het vlaggenschip van Lotus van de moderne tijd.

Platforms

Lotus komt met vier nieuwe platforms op de proppen. Ook hier geen grote verrassingen: de platforms zijn Sports, Electric Sports, Hypercar en Premium. Sports is uiteraard waar de Lotus Emira op gebaseerd gaat worden. De Emira gaat grotendeels uit aluminium gebouwd worden. Electric Sports is waar de kleine elektrische sportwagens op gebaseerd gaan worden. Er komt dus een compacte elektrische sportwagen van Lotus en dit is waar Alpine en Lotus grotendeels samenwerken. Hypercar is uiteraard waar de Evija op gebaseerd is. Dan Premium: hier worden de meest heidense fratsen voor Lotus-fans uitgehaald. De Premium-architectuur vormt de basis voor een nieuwe elektrische SUV. Niet verrast zijn nou: ook dat wisten we al.

Data?

Ambitieus lijkt een understatement: voor een merk als Lotus is er werk aan de winkel. Toch wil Lotus ‘al snel’ een groot deel van deze plannen bewerkstelligen. Een toekomst zonder verbrandingsmotor dus: zie de Lotus Emira als je laatste houvast als je daar fan van bent.