Deze Mercedes SLR op Marktplaats kost €949.740

De echte kenners zien aan de velgen al dat dit geen normale SLR is.

Voor de créme de la créme op autogebied moet je meestal bij prestigieuze veilinghuizen zijn, maar soms staat er ook gewoon een pareltje op Marktplaats. Tijdens een van onze zoektochten kwamen we namelijk een hele exclusieve (en vooral dure) Mercedes tegen.

Een SLR McLaren is sowieso geen auto die je voor een habbekrats op de kop kunt tikken, maar dit exemplaar kost bijna drie keer het bedrag van een standaard SLR. Dat heeft alles te maken met het feit dat dit géén standaard SLR is. Dit is namelijk een 722 S, waar er maar 150 van gemaakt zijn.

Nadat Mercedes in 2006 de SLR 722 Edition had gepresenteerd, volgde een jaar later de 722 S (verwarrend genoeg zonder Edition). Het verschil tussen deze twee varianten is simpel: de 722 Edition is een coupé en de 722 S is een Roadster.

Beide auto’s waren – evenals de latere SLR Stirling Moss – een eerbetoon aan Stirling Moss, die toen nog springlevend was. Het getal 722 verwijst naar het startnummer van de 300 SLR, waarmee Moss de fameuze Mille Miglia won. 722 was niet alleen het startnummer, maar ook de starttijd: Stirling Moss en Denis Jenkinson vertrokken om 07:22.

Goed, wat is er anders aan zo’n 722 S? Om te beginnen beschikt deze over 650 pk, wat 34 pk meer is dan de standaard SLR. Verder is deze special edition voorzien van een aangepast onderstel, waarmee de auto 10 mm dichter bij het asfalt ligt. Ook is de 722 S voorzien van grotere remmen aan de voorkant.

Dat je met een 722 S van doen hebt kun je onder meer zien aan de carbon voorspoiler en de diffuser aan de achterkant. Ook de donkergrijze veelspaaksvelgen (heel fraai) zijn uniek voor de 722 S. Deze zijn weer anders dan de velgen van de 722 coupé, die voorzien is van tweedelige dubbele zespaaksvelgen.

De 722 S had destijds een bescheiden meerprijs van circa 30 mille, bovenop de €680.000 die je voor een reguliere SLR McLaren Roadster betaalde. Dat was een goede investering, want een gewone Roadster kost nu vier á vijf ton, terwijl je voor de 722 S meer dan de nieuwprijs betaalt.

Dit exemplaar op Marktplaats (met 24.875 km op de klok) staat zelfs te koop voor €949.740. Dat is misschien wel erg optimistisch, maar vragen kan natuurlijk altijd. Een bijzondere auto is het in ieder geval zeker.