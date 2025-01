Echt waar: deze ‘vliegende auto’ uit China is klaar voor productie

Xpeng wil ook het luchtruim gaan veroveren, met vliegende auto’s.

Vliegende auto’s werden altijd gezien als de toekomst (in ieder geval in boeken en films). Inmiddels leven we in de toekomst, maar er vliegen nog weinig auto’s rond. Het Nederlandse Pal-V is al jaren bezig, maar komt nog niet echt van de grond.

Intussen zijn de Chinezen ook bezig. Xpeng heeft in sneltreinvaart een ‘vliegende auto’ ontwikkeld. We zetten vliegende auto toch even tussen aanhalingstekens, want de omschrijving ‘busje met helikopter’ dekt beter de lading. Maar Xpeng noemt het zelf een vliegende auto.

De officiële naam is de Land Aircraft Carrier, vrij vertaald een vliegdekauto. De grondmodule is 5,5 meter lang, 2 meter breed en heeft drie assen. Hiermee kun je dus de luchtmodule vervoeren, een soort bemande drone met zes rotoren. De Land Aircraft Carrier wordt nu tentoongesteld op de CES in Las Vegas en is volgens Xpeng klaar voor serieproductie.

Onder een vliegende auto verstaan we toch iets anders, namelijk één voertuig wat zowel kan rijden als vliegen. Daar is Xpeng ook mee bezig: er komt ook een zespersoons vliegende auto aan, met kantelrotor (nummertje 2). Daarna moet er ook nog een eVTOL vliegende auto komen (nummertje 3). Dat betekent dus dat ‘ie verticaal kan opstijgen en landen.

Het derde apparaat zouden we eigenlijk pas echt een vliegende auto noemen, dus dat is voorlopig nog toekomstmuziek. De Land Aircraft Carrier zou volgend jaar al in productie moeten gaan. Volgens Xpeng hebben ze daarvoor al 3.000 inschrijvingen.