Deze Akrapovic is géén uitlaat

Akrapovic staat bekend om luidruchtige uitlaten, maar komt nu ook met een spoiler.

We kennen het merk natuurlijk van de uitlaten. Akrapovic komt uit Slovenië en begon in 1990 motoruitlaten te maken. Pas in 2010 gingen ze dit ook doen voor auto’s, en niet geheel zonder succes. Nu zetten ze de volgende stap en komen ze met een spoiler.

Akrapovic spoiler

Tsja, of een uitlatenmerk dat zou moeten doen? De tijd zal het leren. Feit is dat er wel veel geld mee te verdienen is en wellicht daarom een van de redenen waarom Akrapovic deze stap zet. Het is wel een kleine stap: de spoiler komt alleen voor de BMW M3 (G80) en de M4 (G82).

De vleugel is van lichtgewicht koolstofvezel en ontworpen met aandacht voor detail. Akrapovic weet te melden dat het weefsel in de koolstof overeenkomt met hetzelfde richtingspatroon als beschikbaar op de optionele carbon diffuser voor de auto’s. De spoiler is afgewerkt met een hoogglansafwerking om lekker op te vallen. Mensen moeten natuurlijk wel zien dat je een andere spoiler hebt.

Vorm

Je koopt een dergelijke vleugel niet alleen voor de looks. De vorm moet dan ook bijdragen aan de aerodynamica van de auto. De vleugel is aangepast aan de lijnen van beide BMW’s en gemonteerd op twee beugels met zwanenhalsontwerp. Deze zijn gemaakt van lichtgewicht CNC-gefreesd aluminium.

Doel van de vleugel is om extra stabiliteit te creëren bij hogere snelheid. Dit komt doordat de vleugel extra neerwaartse druk veroorzaakt. Of je in de praktijk hier ook daadwerkelijk iets van merkt, dat is niet duidelijk maar zal minimaal zijn. Maar toch, alle kleine beetjes helpen.

Volgens Akrapovic zal de spoiler geen extra geluid veroorzaken en dat is wel anders bij het merk. De spoiler is instelbaar op drie niveaus, dit moet je wel handmatig doen. De drie instellingen betreffen minder of meer downforce of is gebaseerd op je eigen behoeften.

Wat de vleugel moet gaan kosten, dat is ons niet bekend. We kunnen wel concluderen dat het een vleugel is die niet geheel over the top is (en dat is goed), maar of je hem echt nodig hebt op een toch al potente BMW…