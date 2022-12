GP China valt af, welke circuits zijn potentiële vervangers?

De GP in China valt weer af, wij weten welke circuits de potentiële vervangers zijn.

Het was niet echt een verrassing, maar de GP van China valt weer af. Dit maakte de Formule 1 afgelopen vrijdag bekend. De race kan niet gehouden worden, omdat de strikte coronamaatregelen in het land het onmogelijk maken. Dit is overigens al de vierde keer dat de maatregelen ervoor zorgen dat het feestje niet kan plaatsvinden.

Trouwens, het leven in China is überhaupt heel moeilijk op dit moment, vandaar de protesten van burgers om meer vrijheid. Hierdoor worden de maatregelen op dit moment iets afgezwakt. De protesten hebben er in ieder geval (nog) niet voor gezorgd dat de GP in het land door kan gaan, ondanks huidige versoepelingen in Shanghai waar het circuit ook is gevestigd.

GP China valt af, wie zijn de vervangers?

De F1 zou toch graag de 24 races willen rijden, dus moet er gezocht worden naar een vervanging. Moet toch niet zo moeilijk zijn zou je denken, de F1 is op dit moment behoorlijk populair. Dat blijkt ook wel, want er zijn twee circuits aan het praten om de raceklasse te verwelkomen.

Dan hebben we het over Portugal en Turkije. Beide landen hebben interesse getoond. De Portugese autosport- en kartingfederatie FPAK heeft aangegeven dat er zeker interesse is. De GP moet dan gaan plaatsvinden op Autodromo Internacional do Algarve in Portimao. De president bij deze federatie Ni Amorim is er echter nog gerust op, want hij geeft aan dat ook Turkije ‘in de running is’. En als we het over Turkije hebben, dan hebben we het waarschijnlijk over het Istanbul Park.

Poen

De doorslaggevende factor bij de beslissing is vaak geld. Het organiseren van een dergelijke evenement kost namelijk veel geld. Denk bijvoorbeeld aan de infrastructuur, bewaking en bijbehorende faciliteiten. De overheid springt dan meestal bij om dit te (mede) te bekostigen. Portugal is nou niet een van de rijkste landen van ons continent, dus daar zijn nog twijfels over. Echter, tegenover de investeringen staan natuurlijk ook opbrengsten. Maar het blijft een risico, zeker omdat het over belastinggeld gaat.

Weet Turkije sneller het geld op te brengen, dan maken ze zomaar een kans. Overigens is de F1 op beide circuits al eerder geweest, dus ze weten hoe het moet.